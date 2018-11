Domenica Live | Asia Nuccetelli umiliata dal cantate di Gerry Scotti | ' Figlia di' | caos

Domenica Live - Albano non si presenta in studio : Barbara D'Urso stizzita in diretta : Colpo di scena oggi durante la diretta di Domenica Live, il programma del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la quale, questo pomeriggio, aspettava anche Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco, annunciato come super-ospite del programma. Tuttavia, pochi minuti dopo l'inizio del programma, ecco che la D'Urso ha dovuto annunciare l'assenza in studio di Albano, rivelando di aver saputo che il cantante era stato colpito da ...

Domenica Live - la Marchesa D’Aragona per “identificazione personale” : “Ho pagato 60mila euro” : E’ Marchesa o no? La domanda accompagna Daniela Del Secco da qualche settimana e l’argomento ha occupato i contenitori di Barbara D’Urso e il Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality è arrivata negli studi di Domenica Live con un esperto di araldica per provare a fare chiarezza: “Lei è la Marchesa d’Aragona per identificazione personale. Perché tutto il mondo la considera Marchesa d’Aragona. Ma ...

Al Bano Carrisi e la mancata partecipazione a Domenica Live. C'entra Romina Power? : Nel pomeriggio di Domenica 4 novembre, Barbara D'Urso avrebbe dovuto avere ospite Al Bano , che invece ha disertato dando buca - diciamo così - alla signora di Cologno Monzese. Secondo il resoconto ...

Domenica Live - il trionfo di Barbara D'Urso contro Mara Venier : la sentenza dei dati di ascolto : La sentenza dei dati Auditel per la Domenica pomeriggio premia ancora una volta Barbara D'Urso e il suo Domenica live su Canale 5 a discapito di Domenica in su Raiuno con Mara Venier . Lo show di ...

Domenica Live : Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video : Asia Nuccetelli è rimasta circa un anno lontana dalla TV e dai social network, ma oggi è tornata (con un nuovo look) da Barbara d’Urso a Domenica Live, dove si è scontrata prima con... L'articolo Domenica Live: Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti TV | Domenica 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. Domenica Live leader : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato ...

Barbara D’Urso trionfa con Domenica Live e batte Mara Venier : Ascolti tv, Mara Venier sconfitta: Barbara d’Urso vola con Domenica Live La guerra della Domenica continua. Tra Mara Venier e Barbara D’Urso è battaglia a colpi di share. Domenica Live continua a confermarsi il programma più seguito del pomeriggio Domenicale. Il salotto di Barbara D’Urso ha fatto registrare ascolti in crescita e picchi di oltre il 22% di share. I blocchi del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del ...

Domenica Live - Mila Suarez : “Per Alex ho messo a rischio la mia vita” : Mila Suarez tuona contro Alex Belli dopo Domenica Live Dopo l’intervista di ieri di Alex Belli avvenuta a Domenica Live, la sua ex fidanzata Mila Suarez ha voluto rispondere alle parole dell’ex attore di Centovetrine su Instagram, accusandolo di aver messo a repentaglio anche la sua vita. La modella dopo aver caricato la foto che ritraeva documentazioni dell’Humanitas research hospital, nella didascalia dell’immagine ha ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv pomeriggio 4 novembre 2018 : Siamo di nuovo qua: Domenica In vs Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 4 novembre 2018? Cosa è successo in entrambe le trasmissioni e quali ospiti di Mara Venier o Barbara d’Urso potrebbero aver spostato l’ago della bilancia e tenuto incollati alla tv più telespettatori possibili? Ecco i dati Auditel ed il riassunto di quanto è accaduto. Domenica Live: defezioni nel salotto di Barbara ...

Asia Nuccetelli torna a Domenica Live : "Mi sono rifatta. Non ho problemi a dirlo" : Proprio qualche puntata fa in diretta a Domenica Live la madre, l'ex soubrette di Non è la Rai Antonella Mosetti, aveva detto che per colpa del bodyshaming sua figlia Asia Nuccetelli avrebbe lasciato la tv. Evidentemente, Barbara d'Urso non poteva sopportare un simile affronto, così è riuscita - forse senza nemmeno troppa fatica - a riportarla sul piccolo schermo, per giunta all'interno del suo programma.Ecco così che Asia Nuccetelli si è ...

Domenica Live - 'lo zampino di Romina Power e Mara Venier dietro l'assenza di Albano Carrisi da Barbara D'urso' : Lo zampino di Romina Power e di Mara Venier nella 'buca' data da Albano Carrisi a Barbara D'Urso ? La teoria, clamorosa, prende piede sui social. Carmelita, a Domenica Live , ha spiegato cos'è ...

Domenica Live - Asia Nuccetelli lascia tutti a bocca aperta : ritoccata e dimagrita - com'è diventata ora : Torna in tv Asia Nuccetelli , e a Domenica Live la sorpresa è notevole. La figlia di Antonella Mosetti infatti da mesi era al centro del gossip per i suoi ritocchini che, a detta della mamma, l'...

Domenica Live - la Marchesa d'Aragona e la rivelazione : 'Mi hanno chiesto 60mila euro - e io...' : L'unica Marchesa d'Aragona è Daniela Del Secco . La verità ufficiale arriva a Domenica Live , dove Barbara D'Urso ha invitato la diretta interessata e un esperto di araldica: la Marchesa, ha ...