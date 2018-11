Domenica In | Gianni Bella ospite con la sorella Marcella commuove il pubblico e Mara

Marcella e Gianni Bella a Domenica In : lacrime e commozione in studio : Marcella Bella e Gianni Bella in studio da Mara Venier: Gianni si commuove In studio da Mara Venier, arrivano i fratelli Bella ovvero Marcella e Gianni celebri cantanti e autori di brani molto famosi per la canzone italiana. Nello studio di Domenica In si raccontano, Gianni Bella torna in tv dopo tanto tempo. Infatti è […] L'articolo Marcella e Gianni Bella a Domenica In: lacrime e commozione in studio proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Mara Venier e le lacrime in diretta : Marcella Bella e Gianni - prima volta in tv dopo l'ictus : Commozione a Domenica In . In studio da Mara Venier entrano Marcella Bella suo fratello, Gianni Bella . Il cantautore siciliano, 71 anni, nel gennaio 2010 era stato colpito da un ictus che gli aveva ...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...

GIANNI BONCOMPAGNI/ Il ricordo di Mara Venier e degli amici di sempre (Domenica In) : GIANNI BONCOMPAGNI ospite "virtuale" di Domenica In. A un anno dalla scomparsa del fautore del varietà, Mara Venier lo ricorda con gli amici di sempre.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:33:00 GMT)

Domenica In - le lacrime di Loretta Goggi ricordando Gianni Brezza : Ospite del salotto Domenicale condotto da Mara Venier Loretta Goggi ha ripercorso la carriera e la vita, anche insieme alla sorella Daniela. In tv le due sorelle sono state protagoniste di numerosissimi show. Grazie alla ribalta di Tale e Quale Show Loretta è tutt’oggi molto popolare e amata. Loretta Goggi ha raccontato a Mara Venier la sua vita, i suoi successi e l’amore che ha fortemente condizionato ogni sua scelta. La cantante non ha ...

Domenica In - Mara Venier in lacrime per il racconto di Loretta Goggi su Gianni Brezza : Nel pomeriggio di Domenica 7 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In su Rai1: all’interno del contenitore Domenicale, come al solito, tanti gli ospiti che hanno deliziato il pubblico da casa. Dopo il primo spezzone dedicato al caso Asia Argento è stata la volta di Loretta Goggi. La cantante è stata accolta con molto entusiasmo dal pubblico presente negli studi e ha subito iniziato a parlare della sua vita privata e artistica. ...