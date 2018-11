Dollaro forte dopo dati lavoro Usa | bene sterlina su indiscrezioni Brexit

Dollaro forte scambia vicino a massimi 16 mesi - yen in calo dopo BoJ : ... mentre il biglietto verde ha toccato il massimo di 16 mesi su un paniere di divise sulla scia della robustezza dell'economia Usa.

Dollaro in rialzo su economia forte : Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha alimentato l'ondata di vendite, dicendo di essere 'molto contento' per l' economia 'decisamente positiva,' e ha aggiunto che l'espansione potrebbe '...

Argentina : peso recupera il 3 per cento sul Dollaro grazie a forte emissione di lettere con tasso al 67 per cento : Buenos Aires, 01 ott 22:10 - , Agenzia Nova, - Il peso argentino ha guadagnato oggi il 3 per cento sul dollaro al termine della giornata d'esordio del nuovo piano di politica monetaria... , Abu,