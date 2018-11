Dl Sicurezza | Nugnes | M5S | | ' Se si vota la fiducia esco dall' aula'

Dl Sicurezza - Nugnes e Mantero (M5s) annunciano che voteranno contro : Basterà l'appello all'unità di Di Maio a placare alcuni malumori dei parlamentari pentastellati sul provvedimento firmato Lega? Il leader FI: "Non so come potremo andare ancora a elezioni con un alleato che continua a ignorare il programma".

Fronda M5S sul decreto Sicurezza. Nugnes : “Voterò contro” : «Voglio votare contro questo provvedimento, ma non contro la fiducia al governo». La senatrice M5s Paola Nugnes ha le idee chiare in merito al decreto sicurezza, ancora all’esame della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Fa parte dei quattro senatori pentastellati dissidenti e non intende fare marcia indietro per rientrare nella l...