Dl Sicurezza | Bonino | “Clima di intolleranza | ormai è diventato normale dire ‘sporgo

(Di lunedì 5 novembre 2018) “‘tornatene a casa, sporco negro‘ nei luoghi pubblici è, come è possibile?”. Lo ha detto Emma, durante la discussione in Senato sul Dl. La senatrice di + Europa ha ribadito il suo no al provvedimento, e ha denunciato la presenza di un “clima disui treni, nei luoghi pubblici e nei bar” L'articolo Dl: “Clima di‘sporgo negro’ nei luoghi pubblici” proviene da Il Fatto Quotidiano.