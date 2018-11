ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Discarica Malagrotta, Manlio Cerroni e gli altri imputati assolti. Alcuni reati dichiarati prescritti - Etruria72 : RT @fattoquotidiano: Discarica Malagrotta, Manlio Cerroni e gli altri imputati assolti. Alcuni reati dichiarati prescritti - fattoquotidiano : Discarica Malagrotta, Manlio Cerroni e gli altri imputati assolti. Alcuni reati dichiarati prescritti - TutteLeNotizie : Discarica Malagrotta, Manlio Cerroni e gli altri imputati assolti. Alcuni reati dichiarati… -

(Di lunedì 5 novembre 2018)dal Tribunale di Roma tutti glial processo che vedeva, i suoi collaboratori Francesco Rando e Piero Giovi, l’ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, già supervisore delle attività operative svolte presso gli impianti di Cecchina, Luca Fegatelli, già dirigente dell’area rifiuti della Regione Lazio e per Raniero De Filippis, all’epoca dei fatti responsabile del Dipartimento del territorio della Regione Lazio. La decisione è arrivata dopo oltre otto ore di camera di consiglio. Per l’ex patron diil pm Alberto Galanti lo scorso marzo aveva chiesto una condanna a 6 anni, 5 anni per Landi e per Rando, 4 anni per Sicignano, due per Fegatelli e De Filippis. Tutti erano accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e frode. I giudici hanno emesso sentenza di non ...