Diablo Immortal non potrà essere giocato offline

Diablo Immortal e gli errori (veri e presunti) di Blizzard - editoriale : Sono appena tornato su in camera dall'ultima colazione qui al Marriott di Anaheim. Tra poche ore prenderò l'aereo per tornare a casa e, anziché farmi una bella passeggiata, ho deciso di tornare su in camera a scrivere.Il motivo è presto detto: a colazione io e i miei colleghi (Mr. Todd, FireZdragon, Sabaku e Andrea Riviera) abbiamo parlato del caso del momento, ossia il lancio (fallito) di Diablo Immortal. E le cose che ci siamo detti sono tali ...

Primo video gameplay per Diablo Immortal - ma grosse polemiche dai fan : L'annuncio di Diablo Immortal è stato accolto con grande scetticismo dalla community. In seguito all’uscita del trailer del gioco su YouTube sono arrivati tanti dislike. Diablo Immortal è stato presentato alla BlizzCon 2018 ma già nel corso della stessa conferenza non erano passate inosservate le valutazioni negative e le polemiche nate subito dopo la visione del trailer per il titolo mobile del noto franchise. Anche la community sembra ...

Diablo Immortal : ecco le prime scene di gameplay del gioco mobile : Per quanto un Diablo 4 fossa stato decisamente più apprezzato dai fan come annuncio, al BlizzCon 2018 è stato presentato sì un nuovo Diablo, ma non quello che gli appassionati si aspettavano.Diablo Immortal è infatti un titolo mobile realizzato da Blizzard in collaborazione con la società cinese NetEaseGames, specializzata nel confezionare titoli mobile.La sorpresa non è stata molto gradita dal pubblico, e come dargli torto: ad una fiera ...

Diablo Immortal - è botta e risposta tra Blizzard e la community : Nella giornata di ieri, durante la spettacolare BlizzCon , fonte di novità per tutti gli appassionati del mondo creato da Blizzard Entertainment , è stato annunciato Diablo Immortal , titolo a metà tra il primo e il secondo capitolo della serie pensato per il gaming mobile . La reazione dei fan all'...

Blizzcon 2018 : Diablo Immortal - prova : Mentre il roboante carrozzone Blizzcon è in pieno svolgimento, Blizzard ha già sganciato una bomba non indifferente: Diablo sta infatti per arrivare su dispositivi Apple e Android con un capitolo tutto nuovo. Ma mentre tutti attendevano l'annuncio del quarto capitolo, ecco arrivare Diablo Immortal... una deflagrazione che a poche ore dall'annuncio ha già scatenato fiumi di polemiche e discussioni ma anche reazioni di sincera fiducia. Perché ...

L'annuncio di Diablo : Immortal incontra lo scetticismo e il disappunto della community : Il nuovo Diablo: Immortal, quando è stato presentato sul palco del BlizzCon 2018, si è scontrato con una barriera di scetticismo e disappunto tangibile addirittura durante la conferenza stessa, e il fenomeno si è ripercosso e amplificato sulla rete, dove vediamo una valanga di valutazioni negative ai trailer del gioco pubblicati su YouTube.Come apprendiamo da IGN, la situazione è la medesima anche nei diversi forum dove si concentra la community ...

BlizzCon 2018 : Diablo Immortal è il debutto dello storico franchise nel mondo mobile : Durante la BlizzCon 2018 Blizzard ha annunciato un nuovo titolo dedicato a Diablo, non si tratta (come molti speravano) di un remake dei classici Diablo, bensì di uno spin-off dedicato al mercato mobile. Come riporta Dualshockers, Diablo Immortal (primo titolo della saga ad essere pubblicato su dispositivi mobile) sarà ambientato tra Diablo II e Diablo III ed includerà il supporto multiplayer online fino 6 giocatori. Gli utenti potranno ...