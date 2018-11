Di Maio | su riforma prescrizione troveremo accordo con la Lega

Di Maio : "Riforma della prescrizione resta - troveremo intesa con la Lega" : Il vicepremier durante un'intervista radiofonica: "La riforma della prescrizione rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità".

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel ddl anticorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.

Di Maio sulla riforma della legge Fornero : 'Promessa Mantenuta - in pensione dai 62 anni' : Un post di Luigi Di Maio sta facendo moltissimo discutere sui social: il vicepremier ha scritto sulla sua pagina Facebook di aver mantenuto le promesse sull'abolizione della riforma Fornero [VIDEO], facendo presente che ora sara' possibile accedere alla pensione a partire dai 62 anni d’eta'. Peccato che come hanno fatto notare moltissimi utenti che hanno commentato il post che allo stato attuale la bozza della manovra 2019 non contenga nulla a ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

DI Maio SPEGNE BEPPE GRILLO : "RIFORMA COLLE? NO IN CONTRATTO DI GOVERNO"/ Video - Pd al fianco di Mattarella : Italia 5 Stelle, Video streaming: BEPPE GRILLO show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di MAIO e M5s, «riforma non nel CONTRATTO di Governo». Le reazioni e lo sdegno(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Di Maio : 'Riforma del Colle? L'idea di Grillo non è nel contratto' : Intervistato a Rtl 102.5, Di Maio ha quindi chiarito che il governo "andrà avanti per 5 anni, e chi scommette sulla sua caduta avrà una brutta sorpresa", ma " i cittadini non saranno perseguitati da ...

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 - da Di Maio eccessivo ottimismo secondo l’Agi : Nella Manovra 2019 c’è anche una Riforma delle pensioni basata su Quota 100. l’Agi ha voluto verificare se le cifre date da Luigi Di Maio fossero corrette(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I paletti da fissare per aiutare (davvero) i disoccupati, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni, di G. Cazzola

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...