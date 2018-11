Di Maio | ' Prescrizione resta | troveremo accordo con la Lega'

Di Maio : 'La riforma della prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : Il vicepremier Luigi Di Maio afferma che la riforma della prescrizione "rappresenta un punto fondamentale" e si dichiara "fiducioso" di trovare "un accordo con la Lega". Lo ha detto intervenendo a ...

Prescrizione - Bonafede : “Emendamenti della Lega sembrano di Berlusconi”. Di Maio : “Troveremo accordo senza stralcio” : L’ondata di emendamenti presentati dalla Lega al disegno di legge Anticorruzione? “Devo dire che non ci volevo credere: perché, coprendo le firme dei deputati leghisti, quegli emendamenti sembravano suggeriti da Berlusconi“. Il ministro Alfonso Bonafede replica alla guerra a bassa intensità scatenata dall’alleato di governo sulle riforme della giustizia. Uno scontro che negli ultimi giorni ha contrapposto i ministri del ...

Nel governo è lite sulla prescrizione Mentre De Falco alza il tiro su Di Maio : Bongiorno: bomba sui processi. Il senatore M5S: «Ci cacciano? Anche Luigi è a termine». E il «ribelle» dei 5 Stelle aggiunge: «Sul dl sicurezza voterò alcuni emendamenti dell’opposizione»

Prescrizione - Di Maio : “Se la Lega ha dei problemi interni non mi interessa. Lo stop sarà nella legge spazza corrotti” : “Lo stop alla Prescrizione deve entrare nel decreto ‘spazza corrotti’ perché l’emendamento del ministro Bonafede è in linea con il contratto di governo. E’ la norma contro i furbi”. Lo dice il vicepremier M5s Luigi Di Maio in una diretta su Facebook. “In questo Paese i più grandi furbetti del quartierino, i furbetti politici, si sono salvati dai processi grazie alla Prescrizione, non la povera gente. Tra loro Licio ...