Di che colore è questa immagine? Ecco l’incredibile illusione ottica che trasforma la

Questa foto di un anziano bianco che culla un bambino di colore è una risposta potente al razzismo : È bastata una foto per ribaltare il concetto di razzismo. In Alabama un uomo è stato fotografato mentre cullava un bambino di colore, figlio di una donna sedutagli accanto, nella sala d'aspetto di un medico. Lo scatto, pubblicato sui social, è diventato ben presto virale non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. "Il razzismo è un problema reale della nostra società ma quest'uomo mi ha restituito la ...

Ciclismo - Elia Viviani : “che annata tra Vuelta e Tricolore. Sono indeciso tra Giro e Tour per il 2019 - poi il Mondiale…” : Elia Viviani ha chiuso una stagione da record con ben 18 successi che lo hanno reso il corridore più vincente al Mondo nel 2018. Il velocista della Quick-Step Floors può assolutamente ritenersi soddisfatto e lo ha palesato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il veronese racconta il momento più bello della stagione: “Come emozione il podio di Madrid, alla Vuelta. Quello è stato il coronamento di una stagione ...

ASUS presenta VivoBook S15 : il nuovo notebook che punta su "prestazioni - stile e tanto colore" : ASUS ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano di VivoBook S15 (S530), un nuovo notebook che punta a essere particolarmente raffinato e leggero e che è "ideato per i giovani d'età ma anche per i giovani di spirito". Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Caratterizzato da quattro colorazioni vivaci e diverse finiture per consentire all'utente di esprimere al meglio la propria personalità, questo notebook adotta la cerniera ...

Mani e piedi freddi cambiano colore. La sindrome di Raynaud di cui molti soffrono e che in pochi conoscono : Ti capita spesso di avere le estremità di Mani e piedi fredde, insensibili e che cambiano colore? Non sono in tanti a conoscerla, eppure gran parte della popolazione, ovvero il 5/10%, soffre della sindrome di Raynaud. Si tratta di una patologia che interessa soprattutto le donne e i soggetti più giovani e può Manifestarsi in una forma benigna (quella primitiva) e in una secondaria, che è invece sintomo della presenza di una malattia autoimmune ...

Verde menta - il colore della stagione che sta bene a tutte : Dallo street-style alle passerelle di tutto il mondo, la prossima stagione sarà invasa da questa colorazione che, udite udite, dona a tutte. Nella nostra gallery tante ispirazioni dall'alta moda! ...

Trends : il Gin Tonic che cambia colore per magia con Crafter's Aromatic Flower Gin : In altre parole utilizza la scienza per arrivare alla creazione di una ricetta partendo dalla materia grezza, in particolare dalla ricchezza delle botaniche estoni. Ma a questo alto livello ...

Varese - 'Non voglio essere servita da un negro' : supermarket denuncia cliente che insulta cassiere di colore : Pretendeva di essere servita da italiani: denunciata dal supermercato dove lavora il cassiere di colore insultato. E' accaduto al Carrefour di Varese. " Non voglio essere servita da un negro . Non mi ...

CIR - Rachele Somaschini si gioca la stagione Tricolore al Rally Due Valli : L'evento si terrà questo giovedì, mentre chi è a Verona potrà contribuire ai progressi della scienza medica nella lotta a malattie infide e poco conosciute come la fibrosi cistica, acquistando per 10 ...

Venezia - ragazza di colore rifiutata : ecco tutto quello che non torna : Nessun nome del ristorante, nessun nome del ristoratore e nessun numero. Perché? Perché l'iPhone ha cancellato le chiamate. Allora siccome ci piace andare a fondo nelle cose, vi raccontiamo il caso della ragazza dei Caraibi Judith Romanello che sarebbe stata respinta al colloquio di lavoro perché di colore. Ne abbiamo parlato ieri e la sua denuncia arriva dal profilo Facebook. La ragazza, vent"anni, nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto e ...

Venezia - respinta al colloquio di lavoro perché di colore : “Non voglio persone come te - potresti fare schifo ai clienti” : Judith Romanello, 20 anni, si presenta a un colloquio di lavoro, in pubblico, con un ristoratore di Venezia. L’uomo, ingannato probabilmente dall’accento veneto della ragazza (nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto dopo l’adozione), accetta di incontrarla ma quando la vede le dice: “Non voglio persone di colore nel mio locale, potrebbe fare schifo ai clienti“. La ragazza ha denunciato l’episodio con un video ...

Traini chiede scusa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra'. Chiesti 12 anni per strage : MACERATA - Il procuratore ha chiesto 12 anni per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Luca Traini in apertura di udienza aveva ...

Non vogliamo il ragazzo di colore - anche se ha le garanzie : a Padova l'affitto è razzista : Un gruppo di ragazzi, studenti o lavoratori. Una casa in affitto da dividere per abitare in una città universitaria come Padova. A prima vista si potrebbe pensare alla cosa più semplice del mondo: e forse sarebbe così se uno dei tre non fosse africano. È la storia di Akin , nome di fantasia, , che insieme a due suoi coetanei stava cercando un alloggio. Originario di un paese africano, da ...