De Andrè canta De Andrè | dal 30 novembre parte il tour Storia di un impiegato

Cristiano De André : «Vorrei risvegliare le coscienze - mio padre diceva che noi cantanti siamo portatori di messaggi» : Inizia il conto alla rovescia per l’imperdibile tour di Cristiano DE André “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi, a partire dal 30 novembre, strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti. Di seguito le prime date ...

Andrea e Matteo Bocelli a Che tempo che fa. Il figlio : “Non osavo cantare davanti a mio padre”. E lui : “Ha talento” : Andrea Bocelli ospite, insieme al figlio Matteo, a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, dopo l’esibizione del suo ultimo singolo Fall On Me tratto dall’album Sì, ha raccontato diversi aneddoti di vita familiare. Sulla professione da cantante del figlio – che vanta anche qualche esperienza come modello al fianco di Jennifer Lopez – lo stesso Matteo ha confessato: “Non osavo cantare davanti a mio padre” e il tenore ha allora ...

Dua Lipa : ascoltala cantare per la prima volta in italiano in “If Only” con Andrea Bocelli : Adoriamo <3 The post Dua Lipa: ascoltala cantare per la prima volta in italiano in “If Only” con Andrea Bocelli appeared first on News Mtv Italia.

Epcc - Andrea Bocelli ospite questa sera del late night show di Sky Uno. Entra in studio cantando Yesterday : Andrea Bocelli ospite stasera del penultimo appuntamento in prima serata con il late night show di Sky Uno (ogni martedì dalle 21.15 su Sky Uno ed è disponibile su Sky on demand). Il celebre tenore presenterà “Sì”, il nuovo disco di inediti (etichetta Sugar), in uscita il 26 ottobre a quattordici anni dall’ultimo. Per lui un’Entrata in studio in pieno stile #Epcc, sulle note di Gigi D’Agostino e quelle dei Beatles e sui pattini a ...

Andrea Bocelli/ “Mio figlio Matteo si vergognava di cantare davanti a me. Ha ciò che non si può insegnare” : Dopo quattordici anni Andrea Bocelli torna con un nuovo album, "Sì", che uscirà il 26 ottobre. All'interno ci saranno collaborazioni con Dua Lipa, Ed Sheeran e testi di Tiziano Ferro.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Pfm canta De André : Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo anche il ritorno di Ale e Franz , 29 novembre, , Pintus , 1 e 2 novembre, , Pucci , 6 dicembre, , Giuseppe Giacobazzi , 20 aprile, ...

Andrea Bocelli - in - canta al Royal Wedding della Principessa Eugenia : Il 'nostro' Andrea Boccelli ha prestato la sua voce conosciuta in tutta il mondo per allietare le nozze con il suo bel canto. Presente anche George Clooney e la moglie Amal. Hanno partecipato anche ...

Andrea Bocelli canta l'Ave Maria al matrimonio della principessa Eugenia di York VIDEO - : Il cantante lirico, accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra, ha incantato gli 850 invitati al secondo royal wedding dell'anno, con una toccante esibizione nella cappella di St George del ...

Andrea Bocelli canta per i reali d’Inghilterra a pochi giorni dal nuovo album : tutti i dettagli : Andrea Bocelli canta per i reali d'Inghilterra. Queste le ultime novità che riguardano l'artista toscano, che si appresta a rilasciare il suo nuovo album di inediti a 14 anni di distanza dalla sua ultima prova di studio. L'esibizione si terrà il 12 ottobre in occasione del matrimonio della Principessa Eugenie, cugina di William e Harry d'Inghilterra che raggiungerà l'altare per sposare il fidanzato Jack Brooksbank. La notizia si apprende da ...

Andrea Agresti è Mal/ Video : "Cantare è più semplice che fare la iena" (Tale e Quale show 2018) : Video, Andrea Agresti si sta godendo il suo momento di serenità come concorrente di Tale e Quale show. Finalmente è libero da tutti gli stress che derivano dall'essere una Iena...(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:10:00 GMT)

Andrea Bocelli canta per la Madonna Pellegrina di Fatima a San Bartolomeo di Quarate (video) : Andrea Bocelli canta per la Madonna Pellegrina di Fatima a San Bartolomeo di Quarate, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Dopo il grande successo del concerto benefico all'Arena di Verona, Bocelli ha accettato con piacere un invito particolare e si è recato in una chiesa per accogliere la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. Andrea Bocelli era stato invitato da una sua ex compagna di scuola, Patrizia Beccani, con lui in classe a ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia/ Andrea Damante incantato dall’ex fidanzata - lei replica… : Giulia De Lellis sul red carpet del Festiva di Venezia indossa un abito Blumarine. Bellissima incanta anche Andrea Damante a cui decide di non rispondere pubblicamente(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:41:00 GMT)