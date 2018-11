Dazi : Xi a Trump - no a legge giungla : Xi ha poi rinnovato l'impegno della Cina a favore del libero scambio e della globalizzazione economica: per questo, "non chiuderà le porte al mondo, ma le aprirà sempre di più". 5 novembre 2018 ...

Caterpillar colpito da aumento costi dovuti anche ai Dazi di Trump : Caterpillar ha detto che alzerà i prezzi di macchinari e motori dell'1-4% nel mondo nel 2019 per controbilanciare un aumento dei costi. Quelli causati dai dazi sono arrivati a 40 milioni nel terzo ...

Wall Street in rosso gira le spalle a Trump. Ora teme i Dazi cinesi : Altra giornata di sofferenza a Wall Street, dopo il tonfo di mercoledì. Da una parte, infatti, sono arrivate notizie positive, come la frenata dell’inflazione, o il negoziato per un vertice tra i presidenti Trump e Xi al G20 di Buenos Aires in novembre, allo scopo di scongiurare la guerra commerciale. Dall’altra, però, restano le preoccupazioni pe...

Il 'trucchetto' della Cina per beffare i Dazi di Trump : Eludere le tariffe Usa in tempi di guerra commerciale? La Cina ha già escogitato un modo per schivare la tagliola dei dazi imposti dagli Stati Uniti che colpiscono il cuore dell'innovazione e del ...

Trump - senza accordo con Ue - Dazi auto : ANSA, - WASHINGTON, 1 OTT - "senza un accordo con la Ue, imporremo dazi sulle auto" in arrivo dall'Europa negli Stati Uniti: lo ha detto Donald Trump illustrando alla Casa Bianca il nuovo accordo ...

I nuovi Dazi di Trump contro la Cina hanno un obiettivo politico : L'analisi di Federico Punzi sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni durissime nei confronti di un'agenzia militare cinese, China's ...

Usa-Cina - in vigore i nuovi Dazi. Pechino accusa Trump di «bullismo commerciale» : Sono scattati all'alba i nuovi dazi tra Stati Uniti e Cina. Da parte americana, sono colpiti con tariffe del 10% ben 200 miliardi di beni made in China. La risposta cinese, più contenuta, prende di ...

La guerra di Trump contro Pechino : in vigore 200 miliardi di nuovi Dazi americani su prodotti cinesi : ... annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro i prodotto di importazione cinese, intensificando cosi' la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo e offuscando ...

Escalation guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi Dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

Dazi di Trump - la vera vittima è l’auto europea. Ecco i marchi più a rischio : L’escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina sta mettendo a rischio i ritmi di crescita dell’industria dell’auto europea, con strascichi sia sulla redditività di breve periodo che sugli investimenti tecnologici dispiegati dai produttori: dalla mobilità elettrica agli studi sull’autonomous driving, la guida autonoma, passando per la connettività interna alle vetture ...

Trump e i nuovi Dazi : cosa rischia l'economia globale : Il braccio di ferro è rinviato al 2019. Gli investitori temono la contromossa cinese: una pesante svalutazione dello yuan che farebbe crollare le Borse

Jack Ma risponde a guerra Dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

Dazi - schiaffo Alibaba a Trump : no a 1 mln di posti di lavoro in Usa - : Il colosso dell'e-commerce cinese ha ritirato la sua proposta di creare occupazione negli Stati Uniti a causa della guerra commerciale avviata dal presidente. "La nostra promessa non può essere ...