Dalla Sicilia a Ischia Così M5S difende l' illegalità necessaria

Maltempo - Dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo. La conta dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Giovani in fuga Dalla Sicilia : interrogazione di Nino Minardo : Sono allarmanti i dati riguardanti la fuga di Giovani dalla Sicilia. 140 mila quelli andati via dal 2002 ad oggi. interrogazione dell'on. Minardo

Allerta Meteo - è allarme tornado in Italia : massima attenzione Dalla Liguria alla Sicilia - sulle pianure del Nord e sull’Adriatico [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torrenziali Dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Maltempo : Dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Allerta Meteo Estofex - un MCS risale Dalla Tunisia : allarme nubifragi - grandine e tornado in Sicilia e Sardegna : Allerta Meteo – Nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo che continua ad agitare l’area del Mediterraneo. Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo occidentale, incluse la Sardegna meridionale, la Sicilia, parti della Spagna orientale e le Baleari, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado. Livello 1 per le stesse minacce nella Spagna sudorientale. Livello di Allerta 2 per l’area ...

Allerta Meteo - violenta squall-line temporalesca Dalla Tunisia verso Sardegna - Malta e Sicilia : attenzione a Giovedì 18 Ottobre : Allerta Meteo – Fa caldo, molto caldo in queste ore in tutt’Italia: al Nord, dove splende il sole e la temperatura ha raggiunto oggi pomeriggio +22°C a Trieste e Mantova e +21°C a Merano, ma soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare nelle Regioni tirreniche, con temperature quasi estive tra Liguria e Campania. Clima molto mite anche in Puglia e Sicilia. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto i +27°C a Napoli, Salerno e ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : sul Tirreno un mostruoso “MCS” si muove Dalla Sardegna verso la Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Dalla Sicilia all'Argentina - la compagnia Zappalà riparte con un tour internazionale : Il 9 e il 10 ottobre la compagnia si sposter al MilanOltre Festival al Teatro Elfo Puccini di Milano dove porter in scena gli spettacoli La Nona , dal caos, il corpo, e Corpo a Corpo , 1 meditazione ...

Allevamento rigenerativo : Dalla Sicilia una ricetta per salvare il Pianeta : Allevamento rigenerativo, dalla Sicilia una “ricetta” per salvare il Pianeta. Si tratta di un nuovo Allevamento che segue le regole della natura.

I talenti emigrati Dalla Sicilia negli Stati Uniti : Sono tantissimi i Siciliani emigrati negli Stati Uniti che hanno fatto parlar di se'. In tanti hanno creato un qualcosa che li ha resi famosi

Dalla Sicilia 7 richieste per arginare il glifosato e per sostenere l’agricoltura biologica : Sono sette le richieste che AIAB Sicilia porterà alla Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” della Regione Siciliana convocata per mercoledì prossimo 3 ottobre alle ore 12. L’audizione è stata convocata a seguito del forte pressing di AIAB e della Coalizione Siciliana Stop glifosato in merito all’utilizzo di diserbanti chimici in agricoltura e alle conseguenti ripercussioni sul comparto apistico e della salute umana. Alfio Furnari, ...

L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia - le prime immagini Dalla Sicilia : onde alte e vento fortissimo Foto/Video : L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia. Su twitter sono apparse le prime immagini degli effetti della «più grande tempesta di sempre del...

Sicilia - oltre 400 studenti disabili abbandonati Dalla Regione : Nuovo anno scolastico, vecchi problemi per 417 studenti disabili Siciliani ma il numero potrebbe essere molto più alto rispetto a quello certificato dagli uffici regionali. Allievi che dovrebbero andare a scuola ma che non hanno nessun servizio assistenziale. Niente trasporto, niente assistenza all"autonomia e nessun assistente igienico-personale. Tutto bloccato in attesa che sia dato il via libera ai finanziamenti della Regione e si possa ...