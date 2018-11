Cristiano De André | «Vorrei risvegliare le coscienze | mio padre diceva che noi cantanti

Cristiano Ronaldo ‘fa 400’ : CR7 premiato dal presidente Andrea Agnelli con una maglia speciale : Cristiano Ronaldo festeggia quota 400 gol nelle squadre di club, ecco come CR7 ha festeggiato l’obiettivo raggiunto all’Allianz Stadium Dopo la doppietta contro l’Empoli, nell’ultimo incontro di Serie A, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 400 gol nelle squadre di club in cui ha giocato. Per l’occasione il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha consegnato a CR7 una maglia speciale che celebra proprio il ...

Giulia De Lellis : “Cristiano non è il mio fidanzato” - e poi parla di Andrea Damante : Giulia De Lellis e Cristiano: il fidanzamento non c’è mai stato Giulia De Lellis e Cristiano non stanno insieme. Lo ha detto lei. E finalmente! Dopo un lungo silenzio, l’influencer ha parlato della sua vita privata, rispondendo per la prima volta a una precisa domanda fatta dal giornalista Gianluca Veneziani del quotidiano Libero sul quello […] L'articolo Giulia De Lellis: “Cristiano non è il mio fidanzato”, e poi ...

Italia 5 stelle - Cristiano De André sul palco della kermesse M5s : “Conosco Grillo da sempre - grande comico e grande persona” : “Beppe Grillo era amico di mio padre. Sono felice che l’Italia abbia capito la grande persona che è”. Così Cristiano De André, figlio di Fabrizio, ha salutato il pubblico dal palco di Italia 5 stelle, dove ha suonato alcune canzoni del padre prima di lasciare il posto a ministri ed eletti M5s. Il figlio del cantautore ha raccontato come Grillo sia un amico della sua famiglia L'articolo Italia 5 stelle, Cristiano De André sul ...

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...

Siviglia - André Silva inarrestabile : meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga : André Silva non si ferma più. Dopo aver rifilato una doppietta al Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga, l'attaccante portoghese è tornato a segnare anche sabato, quando è stato protagonista ...

Domenica Live - Fabrizia De André accusa papà Cristiano : 'Mi ha chiesto di abortire' : È passata solo una settimana dalle dure dichiarazioni rilasciate dai due figli di Cristiano De André , Filippo e Francesca, a Domenica Live e nella puntata di ieri, Domenica 23 settembre, ha voluto ...

Cristiano De André - la figlia Fabrizia a Domenica Live : "Vorrei un padre vicino. Ha visto mio figlio solo una volta in 8 mesi" : Fabrizia De André è la primogenita di Cristiano De André, il cantautore figlio del celebre cantautore genovese Fabrizio De André. Dopo l'intervista ai gemelli figli di Cristiano De André, Francesca e Filippo, anche Fabrizia ha presenziato nello studio di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, per essere intervistata da Barbara D'Urso.Fabrizia De Andrè, diventata mamma da poco tempo, ha esordito, affermando di aver sempre avuto un ...

“Ma dove era?’’. Filippo De André - il figlio di Cristiano arriva in tv e scatena il web : Francesca De André è tornata nello studio di Domenica Live per raccontare l’evolversi del rapporto suo e dei suoi fratelli con il padre, Cristiano De André, figlio dell’indimenticabile cantautore Fabrizio. Ad accompagnare Francesca, questa volta, c’era il gemello Filippo. Il giovane non era mai comparso davanti alle telecamere e durante la messa in onda del programma di Barbara D’Urso, come spesso accade, il suo nome è volato in cima alle ...