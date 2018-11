Crisi euro | ' perché l' Italia non è la Grecia'

Isoardi e Salvini - c'è aria di Crisi? E lei : "La lontananza - sai - è come il vento euro " : Qualche giorno fa avevamo parlato della presunta crisi di coppia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini . Il pettegolezzo lo ha fatto filtrare Striscia la Notizia , che settimana scorsa ha mandato in onda ...

L’Europa sconterà la Crisi politica tedesca : Dopo tredici anni alla guida del governo tedesco, Angela Merkel ha fatto capire che si prepara a farsi da parte. Nell’Ue si apre una fase di ulteriore incertezza. Leggi

Unione europea - i nostri economisti sono davvero pronti ad affrontare una Crisi? : di Angelantonio Viscione Come dimostra lo scontro sulla manovra economica italiana, le previsioni di grandi istituzioni – inclusa la Commissione europea e il nostro Ministero dell’economia – sono oggetto di aspre controversie. I modelli economici mainstream hanno infatti commesso importanti errori di previsione, soprattutto durante questi anni di crisi. Dinanzi alle evidenze empiriche raccolte durante gli anni della crisi ...

Vincenzo Grassi e la Crisi del sentimento europeista alla Statale di Milano : alla lectio hanno partecipato in qualità di discussants Massimo Florio , professore di Scienza delle Finanze presso la Statale di Milano, , Alberto Martinelli , professore emerito di Scienza Politica ...

Marco Della Noce riparte dopo la Crisi : ‘Si può vivere anche con 1300 euro’ : È una rinascita quella di Marco Della Noce. Il comico di Zelig, balzato agli onori delle cronache in seguito alla sua rivelazione di vivere in un’auto dopo la separazione dalla moglie e il pignoramento Della partita Iva, torna lentamente alla normalità e a risalire la china. Il ‘capo meccanico’ Della Ferrari spiega che in questa impresa hanno avuto un ruolo fondamentale i figli: “Il primo step è che ho ricominciato a ...

Modello spagnolo vs modello italiano. L'Europa del sud a quattro anni dalla Crisi : Italia: Monti, governo “dovrà confrontarsi con la realtà” a causa della legge di bilancio Berlino, 15 ott 08:33 - (Agenzia Nova) - A causa della legge di bilancio che domani, 15 ottobre, il governo presenterà all'esame della Commissione europea, gli italiani “dovranno confrontarsi con la realtà”. È

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in Crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar : Settembre si è appena concluso evidenziando il momento negativo di diversi top club europei: Barça, Real, Bayern e Manchester United sono in crisi, il Monaco si trova in zona retrocessione. Dopo una decina di gare, ogni campionato racconta una storia diversa: in Premier c’è un terzetto in testa e 5 squadre in due punti, in Liga comanda il Siviglia con 7 squadre in 2 punti, in Bundesliga guida il Dortmund e ci sono 5 formazioni in 3 ...

Le Pen : 'Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità' - 'Crisi economica colpa dell'austerity' : "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le ...

Dazi - Crisi euro e tassi - si apre la settimana del Fmi : Il caso Italia si inserisce in un contesto globale che si va complicando. 7 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Euro - quanta ipoCrisia. La prima a tradire la moneta unica è stata proprio la Germania : di Lucio Baccaro, Max Planck Institute for the Study of Societies Sergio Cesaratto ha scritto un bel libro, Chi non rispetta le regole? (Cesaratto 2018), con l’obiettivo di smontare sistematicamente una particolare lettura della crisi dell’Euro, che assolve completamente la classe dirigente politica ed economica tedesca e scarica per intero la responsabilità sui Paesi della periferia Europea. È una lettura moraleggiante, diffusa non ...

La Crisi di Venezia travolge il mercato del pesce 'Qui un banco valeva 150mila euro - ora 20mila' : La giornata di Andrea Vio inizia quando quella della maggior parte delle persone volge al termine. Sono le tre e mezza del mattino quando esce da casa sua, nel cuore del sestiere di Santa Croce, a ...

Real Madrid e Manchester United in Crisi : doppio tonfo in Europa : ROMA - Quando cadono gli dei, il rumore che fanno è sempre parecchio fragoroso. Adesso che per Real Madrid e Manchester United la crisi si è ufficialmente aperta, inizia la caccia ai colpevoli. E i ...

L'Europa sarà l'epicentro di una nuova Crisi finanziaria? : Sì Da una serie di segnali di tipo macroeconomico e geopolitico, si vede che l’area euro rischia di trovarsi schiacciata tra il fronte delle tensioni commerciali che si è aperto tra Stati Uniti e Cina – in lotta soprattutto per il predominio tecnologico – e l’ascesa di nuovi governi di stampo populi