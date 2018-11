Crisi e lavoro | perchè chiude la Rinascente nel centro di Genova

Maltempo : Veneto - Unità di Crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro (2) : (AdnKronos) - In giornata è previsto poi l’arrivo delle Colonne Mobili regionali della Toscana e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con macchine operatrici, mezzi pesanti e squadre per taglio alberi. Messe a disposizione anche delle autobotti per acqua potabile che hanno ridotto a poco p

Maltempo Veneto : unità di Crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro : Continua in maniera incessante il lavoro delle strutture regionali, degli altri enti statali e locali, nelle località del Bellunese colpite in modo devastante dal Maltempo dei giorni scorsi. Un grossissimo contributo sta arrivando anche dalle squadre di volontari. “In questo momento abbiamo in campo centinaia di squadre e oltre tremila volontari con specialità di taglio alberi, lavori in quota e movimento terra – spiega il ...

Maltempo Veneto - unità di Crisi al lavoro : preoccupazione per Alto Vicentino - Dolomiti meridionali e Tagliamento : I bacini di Laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, realizzati dopo l’alluvione del 2010 sono pronti ad essere attivati immediatamente in caso di necessità. La notizia è stata data nel corso dei lavori della speciale unità di crisi, istituita dal presidente della Regione Luca Zaia, e coordinata dall’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che da stamattina è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera per seguire ...

La Crisi gli toglie il lavoro - Antonio se ne inventa un altro : ora fa il marito in affitto : Di fronte alle avversità, molti sanno trovare la forza per reagire per dare una sferzata alla propria vita. E' il caso di...

L'azienda che assume solo ultracinquantenni rimasti senza lavoro per colpa della Crisi : ... aiutandole a reinserirsi nel mondo del lavoro'. 'Avevo un'azienda che è stata spazzata via dalla crisi, ho pensato che per me non ci sarebbe stato più spazio', dice Massimo, 56 anni, uno dei ...

L'azienda che assume solo ultracinquantenni rimasti senza lavoro per colpa della Crisi : Una storia certamente a lieto fine, nella speranza che l'economia italiana si risollevi finalmente per dare un'opportunità a tutte le generazioni che stanno scontando ormai da quasi dieci anni il ...

Laureati in Crisi : 4 su 10 senza lavoro o sottopagati : Laureati in crisi, almeno in Italia. Secondo i dati dell"Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro su microdati Istat, nel 2017 su oltre 1,7 milioni di trentenni con laurea, il 19,5% sarebbe senza lavoro e non va meglio per chi di loro ha trovato un"occupazione, ben il 19% occupa una posizione lavorativa non consona al proprio grado di istruzione. Il 61,5% dei Laureati riesce invece a lavorare usando fortunatamente il foglio di carta che ...

Gol-capolavoro di Dimarco - a San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella Crisi : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo dopo avere difeso a oltranza

Lavoro - Istat : “Nel secondo trimestre occupati oltre il livello pre Crisi. Ma sono di più quelli a termine e part time” : Nel secondo trimestre del 2018, come emerso a fine maggio, il numero di italiani che hanno un Lavoro ha superato il livello precedente alla crisi del 2008. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,7%, in flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti su base annua, toccando il livello più basso da sei anni. Lo rileva l’Istat, aggiungendo che allo stesso livello di occupati del 2008 corrisponde una ...