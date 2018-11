Così le donne dem raccontano le midterms L' analisi di Pregliasco

Uomini e Donne - Giorgio Manetti umilia Gemma Galgani : “Fidanzata? La vorrei Così…” : Uomini e Donne trono Over ha avuto in Giorgio Manetti e Gemma Galgani una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Il ‘gabbiano’ di Firenze e la dama di Torino hanno fatto sognare gli spettatori del dating-show di Maria De Filippi: adesso, però, i rapporti tra i due appaiono alquanto incrinati. Anche perché a quanto pare Manetti avrebbe iniziato una frequentazione con un’odiata rivale della Galgani, vale a dire Anna ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : Così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...

Uomini e donne - Gemma Galgani umilia al telefono Rocco. Rivelazione in diretta : più di Così non si può : A Uomini e donne nuovi livelli di umiliazione per Rocco . Il cavaliere racconta in studio le telefonate con Gemma Galgani e svela dettagli piuttosto imbarazzanti sulla loro 'relazione'. I colloqui con ...

Uomini e donne - scandalo al Trono over : la dama 'stagionata' che sfila vestita Così : panico tra i cavalieri : Roba da infarto al Trono over . Maria De Filippi ha organizzato una sfilata a Uomini e donne , con le dame in passerella in abiti elegantissimi. Ma Pamela ha esagerato: fisico pazzesco, seno ...

Uomini e Donne/ Video - Pamela Barrera sfila in rosso e conquista tutti : "Così si seduce un uomo" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Pioggia di critiche per Gemma Galgani: ecco la reazione della dama a queste e all'intervista di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Jennifer Lopez : "Così noi donne latine abbiamo rotto le barriere" : La cantante è tornata a recitare in una commedia sul rimettersi in gioco Intervista Jennifer Lopez è una donna indaffarata. È al terzo anno di una «residency» al Planet Hollywood di Las Vegas, dove l'...

Gionatan Giannotti oggi. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ritroviamo Così : pazzesco : È stato uno dei tronisti più apprezzati delle scorse edizioni di Uomini e Donne e, proprio sul trono, trovò e scelse nel 2009 Laura Addis. La storia tra i due è finita qualche tempo dopo e Gionatan Giannotti, dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, ha vissuto un momento molto difficile. “Stavo meglio prima del programma. Ero molto più sereno. Ho vissuto un periodo molto brutto dopo il trono. Per 2 o 3 anni sono stato davvero molto ...

"Fatima - maestra di jihad per le donne di Siria" : Così i giudici che hanno condannato la foreign fighter : Le motivazioni della Corte d'Appello di Milano che ha confermato 9 anni di pena. Partita per la Siria nel 2014, Maria Giulia Sergio è scomparsa

Uomini e donne - Ludovica Valli da tronista ragazzina alla foto nuda col fidanzato : 'Scandalo' - risponde Così : A soli 18 anni Ludovica Valli è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate di Uomini e donne . Oggi, ospite di Casa Signorini, l'ex tronista si dice assolutamente non pentita di aver ...

Valentino Talluto/ Così l'untore di HIV ha contagiato ben 30 donne (Un giorno in pretura) : Valentino Talluto, l'untore di HIV ha contagiato ben trenta donne ed è stato soprannominato anche il mostro. L'opinione pubblica sconvolta dai racconti su di lui. (Un giorno in pretura)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:22:00 GMT)

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?/ Uomini e Donne - lei : "Game over - doveva andare Così" : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono definitivamente lasciati? Gli indizi delle ultime ore sembrano confermare la fine del matrimonio della coppia di Uomini e Donne(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Sara Affi Fella - una mazzata colossale. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne (e le scuse) - ‘punita’ Così : Sara Affi Fella è il ‘caso del giorno’. Da 24 ore circa non si parla che di lei, dell’ex protagonista di Temptation Island prima ed ex tronista di Uomini e Donne poi. In breve sostanza la ragazza ha mentito a tutti: Maria De Filippi, redazione del programma e pubblico. Senza dimenticarci di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che lei aveva scelto durante il percorso a Uomini e Donne. È durata poco tra loro (e infatti lui ...

‘Tu sei tutto per me’. Così gli uomini si convincono che la violenza sulle donne è loro diritto : “Io sono un tipo regolare”, pare abbia detto alla sua vittima l’industriale parmense accusato di aver sottoposto una ragazza di 21 anni a violenze e orribili sevizie. Si tratta di una variante del frasario rituale utilizzato da quegli uomini che vedono la donna come preda da blandire per poi ridurla nelle loro mani. “Tu sei tutto per me”, è il terribile doppio senso celato dietro al richiamo indirizzato alla vittima ...

GEMMA GALGANI E ROCCO / Video - ballano "Paradise" a Uomini e Donne : "Non sapevo si muovesse Così!" : GEMMA GALGANI e ROCCO, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:00:00 GMT)