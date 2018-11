Cosa vogliono creare gli startupper italiani dell'incubatore più grande al mondo : Un tempo lì si cuocevano biscotti e si preparava il pane. Gli stessi spazi tra meno di un anno ospiteranno il più grande centro per le startup al mondo. Siamo a Lisbona, sulla sponda est del fiume Tago: si chiamerà Hub Criativo do Beato e sorgerà negli edifici che, tra il 1897 e il 2011, hanno ospitato i laboratori che sfornavano pasta al ritmo ...

Huawei Mate 20 Cosa vogliono dire icone sulla barra Android : Scopri il significato dei simboli che vengono visualizzati sulla barra di Android posta in alto del telefono Huawei Mate 20 Pro.

Spread - Giorgetti e Buffagni in una 'coalizione di pragmatici' dentro il governo : Cosa vogliono fare : Prima è salito ai massimi da cinque anni a questa parte, poi, in chiusura di mercati, lo Spread è crollato di 40 punti in poche ore . Un andamento che si spiegherebbe, secondo quanto rivela Il ...

Un reboot della serie Metal Slug? SNK ci sta pensando - ma vuole capire Cosa vogliono i giocatori : Uno degli aspetti principali del franchise di Metal Slug di SNK è morire istantaneamente se colpiti una volta. Durante un'intervista al Tokyo Game Show, DualShockers ha parlato con il vice direttore generale di SNK Game Division, Yasuyuki Oda, e verso la fine ha deciso di cambiare le cose e farsi una domanda da solo."Se facessimo un reboot di Metal Slug in qualche modo, [i giocatori] sarebbero felici con le stesse meccaniche "un colpo e muori"? ...

Fondi Lega - la rateizzazione? Procura spinge : “Ci dicano Cosa vogliono fare. Il tempo d’attesa non sarà lungo” : “L’ipotesi della rateizzazione mi pare intelligente. E dire che è impraticaboile perché non si hanno i soldi non ha senso, anzi. Si lavora sulle rate proprio quando una persona deve estinguere una pendenza, ma ha poca disponibilità economica. Ora si aspetta che la Lega dica cosa vuole fare: per quanto? Un tempo ragionevole che non vuol dire lungo“. Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista a La Stampa, ...

Renzi - Travaglio : “Cosa devono fare gli italiani per fargli capire che vogliono liberarsi della sua leadership nel Pd?” : “Renzi dice che sbaglia chi pensa di essersi liberato di lui? Questa è una minaccia pesante per i suoi amici e per i suoi elettori”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite assieme all’ex senatore Pd, Gianrico Carofiglio, della trasmissione Otto e Mezzo (La7). “E’ un’anomalia assoluta” – spiega Travaglio – “perché non esiste al mondo un leader che perde un referendum costituzionale, poi perde due volte le ...

Gli sviluppatori di Divinity : Original Sin 2 vogliono lavorare a "qualCosa di nuovo" : Lo studio responsabile di Divinity: Original Sin 2 non non ha intenzione di fermarsi dopo aver realizzato l'apprezzatissimo gioco di ruolo. Ora che l'edizione definitiva è terminata, Larian ha confermato la volontà di lavorare su "nuove cose".In un'intervista con PC Gamer, riportata da PCGamesN, il fondatore di Larian Sven Vincke ha dichiarato che l'obiettivo di Larian ora è "fare nuove cose"."Abbiamo già fatto un grande sforzo per migliorare ...

Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica : Il percorso parlamentare sarà lungo, ma ci sono i primi disegni di legge per cancellare le liberalizzazioni