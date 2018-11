Corruzione | 14 arresti nel Cosentino | anche sindaco e vicesindaco di Fuscaldo

Corruzione : 14 arresti nel Cosentino - anche sindaco e vicesindaco : Quattordici persone sono state arrestate, tra le quali il sindaco, il suo vice e un assessore del comune di Fuscaldo, nell' ambito per reati contro la pubblica amministrazione nel Cosentino. ...

Corruzione : 14 arresti nel Cosentino - anche sindaco e vicesindaco : Quattordici persone sono state arrestate, tra le quali il sindaco, il suo vice e un assessore del comune di Fuscaldo, nell' ambito per reati contro la pubblica amministrazione nel Cosentino. Contestati, a vario titolo, i reati di Corruzione, tentata concussione, indebita induzione a dare o a promettere, peculato, turbative d’asta e di procedimenti di scelta dei contraenti della p.a. e falso ideologico. Disposto il sequestro di ...

Sanità - medici e docenti universitari indagati per Corruzione/ Ultime notizie 11 arresti e 7 regioni coinvolte : corruzione e truffa nella Sanità, medici dirigenti e docenti universitari indagati in 7 regioni diverse: 11 arresti, 36 iscritti nei registri Procura. Maxi operazione dei Nas di Parma(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Napoli - Corruzione e falsi incidenti : 22 arresti/ Ultime notizie - coinvolti tre giudici di pace : Napoli, corruzione e falsi incidenti: 22 arresti. Ultime notizie, coinvolti tre giudici di pace di Torre Annunziata: indagati filmati durante scambio di denaro(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:57:00 GMT)

Tangenti al Fisco per riavere lo yacht - Briatore indagato per Corruzione : due arresti : Bltiz della Finanza, domiciliari per l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Genova: «Depistaggi per demolire il processo sullo yacht Force Blue»

Lodi : droga e Corruzione in carcere - 19 arresti : Milano, 18 set. (AdnKronos) - La polizia di Lodi sta eseguendo un’operazione per l’esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravissime. L’indagine degli agenti della squ

Corruzione a Roma per le case popolari : 6 arresti - anche un dipendente del Comune : Corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia di Stato e della polizia locale,...