Coppia gay finisce alle mani | per il giudice è maltrattamento in famiglia

La Coppia di pinguini gay che stupisce tutti e cova un uovo : ... non si tratta di un caso isolato: 'Non è la prima volta che sentiamo parlare di omosessualità nei pinguini, è successo in altri acquari e zoo di tutto il mondo'.

"Paese di m..." - Coppia gay aggredita posta foto su Fb : "Questo è quello che succede in questo paese di m... , dove essere omosessuali e camminare vicini senza nemmeno toccarsi consegue nel vedere il proprio ragazzo prendersi un pugno in faccia da 3 ...

Pisa - aggredita Coppia di giovani gay : 21.13 Una coppia gay è stata derisa, presa a pugni e bersagliata di sputi nel centro di Pisa. I due ragazzi sono stati curati in ospedale e hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Secondo quanto hanno riferito, gli aggressori sarebbero minorenni. Le telecamere installate nella zona potrebbero fornire un contributo alle indagini.

Pisa - Coppia gay aggredita da 3 minorenni : su Fb la foto del pestaggio : «La nostra comunità troverà l'occasione per manifestare la propria vicinanza ai due giovani, - si legge ancora nella nota rilanciando quel messaggio di rispetto che caratterizza il mondo di pensare e ...

Coppia gay aggredita a Pisa - indagini : ANSA, - Pisa, 5 OTT - Aggrediti e picchiati perché gay: la denuncia è di una Coppia di giovani, uno di Pietrasanta, Lucca,, che ieri sera sarebbero stati derisi a sputi e colpiti con pugni da tre ...

Pisa - Coppia di ragazzi gay picchiata e insultata da una baby gang : Picchiati e insultati perché gay, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati di 24 anni, è stata presa di mira, ieri, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato...

Venezia - gemellini in adozione a Coppia gay. Ma per il giudice “dovranno frequentare etero” : Il Tribunale dei Minori di Venezia ha autorizzato l’adozione di due gemelli da parte di una coppia omosessuale. Dalle informazioni trasmesse ai giudici emerge che “la ricorrente e la madre dei minori costituiscono una coppia coesa, con un legame solido che si protrae da più di vent’anni”. Ma una raccomandazione fa discutere.Continua a leggere

Stepchild adoption - valida in Italia l’adozione di una Coppia gay avvenuta in Usa : Dopo un lungo iter giudiziario passato anche per la Corte costituzionale, la Corte d'appello di Bologna ha accolto il ricorso di una donna italo-americana sposata con la madre biologica della minore da adottare, stabilendo che la sentenza emanata in Usa nel 2004 è valida a tutti gli effetti anche in Italia.Continua a leggere

Bert ed Ernie dei Muppets sono gay? La polemica sCoppia in America : Si chiamano Bert ed Ernie, vivono al 123 di Sesame Street e da quasi cinquant’anni sono fra i protagonisti del Muppets Show, uno dei programmi per bambini più famoso d’America. I due, che condividono lo stesso appartamento e un innumerevole numero di battibecchi, sarebbero, però, molto più che amici. A rivelarlo è lo stesso autore che, un tempo, ne scriveva gli sketch, Mark Saltzman. In una recente intervista a Queerty, l’uomo ...

Torre Annunziata - Villa off limits per una Coppia di gay : «Aperti solo alla famiglia tradizionale - badiamo alla morale» : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Il patto sulla droga che rilancia e tiene unite le cosche locali Pompei - Prova a rubare una Nintendo Switch da un negozio, scoperta e arrestata 46enne ...

Gay : benzina contro Coppia aggredita ad agosto a Verona : Verona, 14 set. (AdnKronos) - Nuova aggressione ai danni di una coppia gay di Verona già vittima di un’aggressione a sfondo omofobo lo scorso agosto in Piazza Bra, quando i due furono picchiati da un gruppo di persone perché si stavano tenendo per mano. La notte scorsa i due sono stati svegliati in

Verona - Coppia gay aggredita per la seconda volta : “Benzina lanciata in faccia”. Svastiche all’ingresso di casa : Ad agosto la denuncia dell’aggressione con insulti e schiaffi in piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona. Due notti fa l’attacco con la benzina a casa e le Svastiche disegnate sul muro. Angelo e Andrea, coppia omosessuale di Verona ha subito due aggressioni omofobe in un mese: “Abbiamo paura, non vogliamo tornare in quella casa”, hanno dichiarato. Sul muro e sul marciapiede della loro villetta di Stallavena, ...

Verona - benzina contro Coppia gay : è la seconda aggressione in un mese - : Lo scorso agosto i due uomini, sposati in Spagna tre anni fa, erano stati insultati e presi a schiaffi in centro. Due notti fa, invece, hanno trovato una persona sul pianerottolo di casa che gli ha ...

Dopo botte e insulti la benzina : seconda aggressione in un mese per Coppia gay di Verona : "Siamo spaventati" : insulti e botte in piazza Bra a Verona ad agosto; nella notte il lancio di benzina sul pianerottolo di casa. "Ora siamo davvero spaventati", ha commentato la coppia gay finita nel mirino di alcuni ...