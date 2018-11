Contro meningite serve sinergia tra pediatri e centri vaccinali

liberoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) Napoli, 5 nov. (AdnKronos Salute) - "Credo che sia fondamentale e imprescindibile entrare nel sistema vaccinale. Non certamente come sostitutivi dei colleghi dei, ma come attività complementare. Credo che la sfida del nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale si possa vincere solo