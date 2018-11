Contributi Inps e partite Iva | le scadenze fiscali di novembre

Nuovi controlli dell’Inps sui Contributi previdenziali di badanti - colf e baby sitter : L’Inps ha avviato una campagna di accertamenti sul lavoro domestico e sui relativi contributi che i datori di lavoro devono pagare per il proprio dipendente. badanti, baby sitter e colf sono le figure più diffuse di collaboratori che prestano servizio per le famiglie italiane e per soggetti bisognosi di assistenza. La legge italiana prevede che per i servizi di questi lavoratori è necessaria una assunzione a tutti gli effetti, secondo quanto ...

Contributi domestici non pagati : al via i controlli Inps “Silenti 2018” : L’Inps bussa alle porte dei datori di lavoro che impiegano in famiglia una colf, badante o una baby sitter. Infatti è partita il 20 ottobre scorso l’operazione Inps c.d. “Silenti 2018”, che ha l’obiettivo di scovare tutti quei datori di lavoro domestici che non sono in regola con i relativi versamenti Contributivi. Ma quali sono i Contributi domestici non pagati? In particolare, l’attività di vigilanza prevede che venga inviato un avviso bonario ...

Legge 104 - bonus - detrazioni e Contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Pensioni Inps - prescrizione Contributi/ Estratto agli insegnanti iscritti alla CPI : verifica entro 31 dicembre : Inps, prescrizione contributi Pensioni: Estratto a insegnanti iscritti alla CPI, verifica entro 31 dicembre 2018. Le ultime notizie sulla riunione e la reazione dei sindacati(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:04:00 GMT)

Lavoro in Italia e all’Estero : dove pagare i Contributi. I chiarimenti Inps : Visto che la faccenda degli obblighi di versamento contributi non sempre è chiara per chi svolge attività lavorativa con contratti di collaborazione all’Estero, ci ha pensato l’Inps a fornire chiarimenti per i cittadini Italiani iscritti alla Gestione separata, che lavorano all’Estero e non hanno capito bene dove versare i contributi. Le precisazioni sono state fornite con un’apposita circolare (la numero 102 dello scorso 16 ottobre 2018), in ...

Contributi figurativi militari - il riscatto Inps valido per la pensione a quota 100 : Il riscatto Inps dei Contributi figurativi relativi al servizio militare è diventato un argomento di attualita' dopo l’inserimento della pensione a quota 100 nella manovra di bilancio [VIDEO]approvata dal Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi, infatti, si era molto discusso di un possibile tetto agli anni di Contributi figurativi da considerare per il calcolo della quota 100, limite scomparso nella formulazione finale del testo approvato dal ...

Boeri “Interventi sulle pensioni costeranno 140 mld”/ Il presidente Inps “Devastante il condono Contributivo” : Boeri “Interventi sulle pensioni costeranno 140 miliardi di euro”. Il presidente Inps “Devastante il condono contributivo”. Il numero uno dell'Istituto ha parlato alla Camera(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Inps - Contributi previdenziali regolarizzati : il reato penale resta : Regolarizzare i contributi previdenziali dei propri dipendenti si può, ma ciò non esime il datore di lavoro dall’assumersi la responsabilità penale dell’omissione commessa e non lo protegge dalla denuncia penale effettuata dall’Inps. In pratica la denuncia all’Autorità verrà fatta comunque, anche in presenza di regolarizzazione. Tutte le novità sulla Riforma pensioni È quanto ha messo bene in chiaro il nostro Istituto di previdenza con ...

Il presidente Inps contro la pace fiscale dei Contributi : “Operazione suicida” : Per il presidente dell'Inps, Tito Boeari, allargare la pace fiscali ai contributi non versati “è pericolosissimo, un’operazione suicida. La pace contributiva rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti e indebolirebbe la campagna di contrasto all’evasione e farebbe aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati".Continua a leggere

Pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui Contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...