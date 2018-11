Continuano le piogge in settimana

retemeteoamatori

: ?????? Ancora precipitazioni nei prossimi giorni. Il rubinetto è ormai aperto... Rete Meteo Amatori - ReteMeteoAmator : ?????? Ancora precipitazioni nei prossimi giorni. Il rubinetto è ormai aperto... Rete Meteo Amatori - Gazzettino : #maltempo: continuano le piogge al Nord, allerta per i fiumi e le frane #Arpav - TV7Benevento : MALTEMPO: CONTINUANO LE PIOGGE, MIGLIORA AL SUD - -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Sguardo al satellite Nella giornata di oggi si assiste ad una parziale e temporanea rimonta di un debole promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale; si mantengono tuttavia attive su tutta la penisola correnti umide meridionali che potranno ancora favorirea carattere sparso. Come vediamo dal satellite tuttavia un nuovo fronte atlantico muove sulla penisola Iberica verso la nostra penisola portando per domani un nuovo peggioramento sulle zone occidentali con anche forti temporali. Evoluzione meteoMartedì l’entrata di un fronte atlantico sul Mediterraneo occidentale richiamerà prima in mattina umide e miti correnti meridionali con rovesci insistenti sulle Alpi Piemontesi, Val d’Aosta, Liguria , alta Toscana e Alpi del triveneto. Nella seconda parte della giornata forti temporali entreranno dal mar Ligure in entrata sulla costa Ligure ...