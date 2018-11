Conte | stato emergenza Sicilia in Cdm

Roma - Monchi Contestato ma il PSG lo corteggia : Roma– Il paradosso della Roma. In ritardo in classifica, contestata dai tifosi, incapace di vincere da 3 partite e con il ds Monchi al centro delle critiche dei supporter giallorossi. Il dirigente spagnolo è tra i primi accusati di di una situazione complicata quanto inedita dalle parti di Trigoria: un forte ritardo in classifica, l’ottavo […] L'articolo Roma, Monchi contestato ma il PSG lo corteggia proviene da Serie A News Calcio ...

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Conte : in Cdm stato d'emergenza per più regioni : I corpi dei due tedeschi travolti in auto da un torrente esondato a Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto mentre Conte ha raggiunto la Sicilia.

Report sullo stato del Contenzioso relativo ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi : Rimettiamo di seguito l’articolo settimanale rivolto ai docenti non abilitati in possesso del requisito del servizio 180 X 3 redatto dallo Studio Legale Santonicola & Partners. Gentili docenti, il testo provvisorio della legge di bilancio 2019, nell’intento di superare il precedente sistema di reclutamento delineato dalla legge 107 del 2015, è orientato a prevedere, per la scuola secondaria, un nuovo concorso selettivo, non tenendo ...

Maltempo in Liguria - il governatore Toti : “Conte mi ha assicurato la dichiarazione dello stato d’emergenza” : “Ieri sera tardi, dopo gli ultimi sopralluoghi, ho avuto una lunga telefonata con il Premier Giuseppe Conte che mi ha assicurato che il Governo concedera’ lo stato di emergenza e gia’ in settimana arriveranno i primi provvedimenti”. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. “L’ho informato degli ingenti danni subiti dalla Liguria, delle nostre priorita’ e delle nostre esigenze: abbiamo bisogno di ...

Dbrs : rischi Contenuti da aumento rendimenti dei titoli di Stato : ... a breve termine, ad esempio, i prossimi trimestri,, l'economia potrebbe risentirne negativamente». Il problema principale del 'sistema Italia' riguarda la capacità o meno del Governo di «formulare e ...

Tav - Tria Contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

