Conte | ok Trump su investimenti pubblici

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump , ha chiama to il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto dura mente sull'economia e avrà successo".Continua a ...

