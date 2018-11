Conte | ok Trump su investimenti pubblici

I 5 Stelle all'attacco della Bce Trump a Conte : avrai successo : Dopo un colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte , Donald Trump , con un tweet ha sottolineato che «il primo ministro sta lavorando duramente per l'economia italiana. Avrà successo ». In un ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump : “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha chiamato il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto duramente sull'economia e avrà successo".Continua a ...