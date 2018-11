Confcommercio | l’sms dell’ex segretaria di Sangalli | “Mi sono dovuta difendere dalle sue

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Mifisicamente dal mio massimo superiore (il presidente, ndr) per togliere le sue mani che tentavano l’approccio sul mio corpo”. Scrive così, come riporta il Corriere della Sera, l’exdiche ha accusato Carlodi averla molestata nel 2011 in un messaggio inviato il 20 marzo 2014 a Duilio Aragone, uno dei principali collaboratori dell’81enne che da 12 anni guida l’associazione. Il testo è contenuto in una consulenza tecnico-legale fatta eseguire proprio dalla signora lo scorso settembre, tre mesi dopo la lettera con la quale tre vice della confederazione chiedevano le dimissioni del presidente per ragioni etico-morali e per incompatibilità di carica. Per ‘mettere a tacere la vicenda’, infatti,avrebbe versato all’ex, che non ha mai sporto denuncia, ...