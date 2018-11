Condannato per ' Ndrangheta barricato alle Poste con 4 ostaggi ' Vi ammazzo tutti'

Reggio Emilia - Condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Processo Aemilia - Condannato per 'ndrangheta prende ostaggi in un ufficio delle Poste dei Pieve Modolena : Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-Processo di 'ndrangheta "Aemilia", da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello.Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno chiuso le strade e hanno avviato trattative.

