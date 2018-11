Condannato nel processo ' Aemilia' si barrica in un ufficio postale con 5 ostaggi

Barricato con ostaggi in ufficio postale a Pieve Modolena : è un latitante Condannato a 19 anni nell’inchiesta “Aemilia”| : Si tratta di Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo “Aemilia”. Avrebbe fatto uscire tutti i clienti ma con lui sono rimasti cinque dipendenti

Brasile - il giudice che ha Condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

Chi è Vincenzo Iaquinta - l'ex calciatore della Juventus Condannato nel processo di 'ndrangheta Aemilia - : condannato in primo grado a due anni di carcere nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", l'ex calciatore può vantare una carriera importante: fu tra i 23 campioni del mondo di Berlino e ha vestito la ...

