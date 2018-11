Con prelievi | canoni e commissioni il conto corrente rincara fino al 60%

Prelievi e versamenti non giustificati del professionista dal Conto corrente : Cassazione 26 settembre 2018 n. 22931 In tema di accertamento fiscale, resta la presunzione legale posta dall'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale ...

Salvini assicura : “no patrimoniali né prelievi forzosi da Conti correnti”/ Caos Manovra e ‘richieste’ Governo : Salvini assicura contro le speculazioni: "no patrimoniali nè prelievi forzosi da conti correnti degli italiani". Il Caos della Manovra, le "richieste" del Governo e lo spettro del 1992(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Manovra - Salvini : "Né patrimoniali nè prelievi dai Conti correnti" : Il vicepremier assicura: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti. Fa tutto parte della fantasia"

Manovra - Salvini : 'Né patrimoniali né prelievi da Conti correnti' : Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti degli italiani ". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radicale a chi gli chiedeva se il governo ...

Manovra - Salvini : 'Né patrimoniali né prelievi dai Conti correnti' : 'Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti degli italiani'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radicale a chi gli chiedeva se il governo ...

Manovra - Salvini assicura : “Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai Conti correnti” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che nella legge di bilancio non verranno previste né patrimoniali né prelievi dai conti correnti dagli italiani: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti, fa tutto parte della fantasia”.continua a leggere

Salvini dice che non ci saranno patrimoniali o prelievi sui Conti correnti : Roma, 11 ott., askanews, - 'Non ci saranno patrimoniali, prelievi sui conti correnti, non chiederemo le fedi nuziali, non abbiamo in programma guerre per nuovi imperi oltre il Mediterraneo, fa tutto ...

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da Conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

Prelievi bancomat - Conti correnti e carte di credito : che stangata - tutti gli aumenti : Operazioni sempre più 'care', anche per le banche online. Da gennaio diverse commissioni sono lievitate, anche del 60%...

Fondi Lega - accordo Con Procura Genova per sequestro 49 milioni/ Prelievi da 600mila € annui su Conto ad hoc : Fondi Lega, intesa con pm: conto ad hoc per 49 milioni. Ultime notizie, scartata l'ipotesi rateizzazione: accordo su sequestro dilazionato? La ricostruzione della vicenda.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:01:00 GMT)