huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Compromesso: la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana - ilmiki3 : RT @HuffPostItalia: Compromesso: la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana - MPenikas : HuffPost: Compromesso: la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana… - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Compromesso: la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana -

(Di lunedì 5 novembre 2018). E' la parola del giorno qui a, dove Giovannipartecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla ComEuropea. Eppure per oggi i fulmini ditra Roma evengono messi da parte: il ministro dell'Economia italiano si presenta al palazzo Justus Lipsius un po' prima, apposta per incontrare a quattr'occhi il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici.Con lui,comincia a definire il suo piano. Che non è affatto una dichiarazione dialla Ue. Anzi è un modo per evitarla, un modo che - confida- maturerà da qui al 13 novembre, quando dovrà fornire una ...