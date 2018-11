Commissione del Nazionale | firmare patto migratorio dell' ONU

Frans Timmermans sarà il candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea : Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del centrosinistra, alla presidenza della Commissione Europea dopo le elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito europeo che avrà ottenuto più seggi alle

Frans Timmermans sarà il candidato del Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea : Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del centrosinistra, alla presidenza della Commissione Europea alle elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito europeo che avrà ottenuto più seggi alle elezioni

Dl sicurezza - ok da Commissione del Senato. Ipotesi fiducia : La Commissione affari costituzionali del Senato ha licenziato il dl sicurezza , che lunedì sarà dunque in Aula. Pd e LeU hanno abbandonato per protesta i lavori, mentre Forza Italia si è astenuta ...

Hefenhofen - TG - : Commissione critica passività delle autorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La realtà non si allinea alla manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...

Salvare eventuali banche a rischio? No comment della Commissione Ue : La Commissione europea sceglie la strada del silenzio e non commenta le assicurazioni rilasciate nei giorni scorsi da esponenti del governo italiano secondo cui, se sarà necessario, in caso di crisi ...

Legge sui Bed&Breakfast - Di Lucente : proposta al vaglio della IV Commissione per bilanciare il settore : ... allo stesso tempo speriamo che loro lavorino in sinergia per migliorare l'offerta ricettiva del Molise e contribuire ad innescare un circuito virtuoso per l'intera economia locale".

"Il rigetto della proposta di bilancio da parte della Commissione europea appare giustificato. Ora cosa può succedere?" : La crescita del PIL si è già fermata nel terzo trimestre del 2018 e la maggior parte dei previsori si aspetta che l'economia italiana si fermi o vada in recessione nei prossimi due trimestri. Inoltre,...

"Il presidente della Commissione europea dovrebbe avere più capelli bianchi di Salvini" - : Juncker ha affermato che l'Europa deve rimanere un continente aperto e tollerante e che non diventerà mai una fortezza chiusa al mondo e, in particolare, a quella parte di mondo che soffre. La ...

Razzismo - la proposta di Liliana Segre : “Commissione contro odio. Serve lottare contro fascistizzazione del senso comune” : “L’odio non è un fatto di questi giorni: dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, i vinti per anni tennero per sé certi discorsi ma la storia è terribile, rende tutti dei vinti: e certi discorsi tenuti nascosti riemergono, il tempo passa, i testimoni muoiono, e ritornano alla luce i sentimenti più osceni”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah, spiegando in una conferenza stampa a palazzo ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Cosa c’è nella bozza della manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

Bruxelles - evacuata sede della Commissione Europea : Evacuazione in corso al palazzo Berlaymont, la sede della Commissione Europea. I dipendenti sono scesi in strada mentre si sente suonare la sirena d'allarme. Non si conoscono i motivi...

Evacuata la sede della Commissione europea a Bruxelles - ma è solo un'esercitazione : L'evacuazione della sede della Commissione europea è stata effettuata per un'esercitazione anti-incendio. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione. Il personale sta rientrando ordinatamente nel palazzo.I dipendenti erano scesi in strada mentre si sentiva suonare la sirena d'allarme.