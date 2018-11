Come indossare il cardigan | vediamo gli street trend

Come indossare il foulard d’inverno : ecco qualche idea di look : Il foulard è un accessorio chic per definizione. Quando lo si nomina, non si può pensare a Hérmes, a Parigi, alle parigine elegantissime senza sforzo alcuno… Normalmente lo si usa in primavera o in estate, ma perchè non provare ad indossarlo anche in autunno? ecco qualche idea di foulard in versione fall winter. Come indossare il foulard d’inverno, ecco qualche idea di look: legato al marsupio Il marsupio va fortissimo. Io non lo amo ...