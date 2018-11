Coldiretti | bene sblocco per export agrumi italiani in Cina

Coldiretti : «Bene l’assegnazione delle terre demaniali - ma a chi ha le competenze» : Siamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i ...

Manovra - Coldiretti : “Bene la conferma del bonus verde al 36%” : Bene la conferma del bonus verde nella Manovra di bilancio proposta dal Governo per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alle misure di economia e finanza appena approvate dal Consiglio dei Ministri. Il bonus verde – sottolinea la Coldiretti – è una misura che va incontro alle richieste di ...

Dieta sana - la chiave del benessere : Melarossa e i suoi esperti al Villaggio Coldiretti di Roma : Dal 5 al 7 ottobre, Melarossa e i suoi esperti tornano protagonisti del Villaggio Coldiretti per parlare di sana alimentazione, Dieta e sport come chiave di salute, benessere e forma fisica. Dopo le tappe di Milano, Napoli, Bari e Torino, stavolta l’evento dedicato al meglio delle produzioni agroalimentari italiane andrà in scena al Circo Massimo di Roma (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20), che negli 80mila metri quadrati del ...