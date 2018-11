Classifica Cies | Mbappé è il calciatore più costoso al mondo

ilgiornale

(Di lunedì 5 novembre 2018) Kylianè ilpiù caro al, lo rivela uno studio delObservatory Football, gruppo di ricerca che pubblica analisi e statistiche suldel calcio.Il trasferimento per 180 milioni dal Monaco al Psg che suscitò tanto clamore sarebbe pienamente ripagato. Emerge dagli studi del, che prendendo in considerazione fattori come l'età, il ruolo, il club di provenienza, le presenze, i gol, la durata del contratto in essere ha pubblicato la graduatoria dei calciatori più costosi al.Il giovane attaccante francese è quello con il valore più alto con 216,5 milioni di euro, una valutazione addirittura superiore a quella sborsata due anni fa dal Paris Saint-Germain. Subito dietro l'inglese Harry Kane del Tottenham e il brasiliano Neymar, praticamente appaiati a 197 milioni. Soltanto sesto Messi mentre per ragioni anagrafiche Cristiano Ronaldo è fuori dalla top ...