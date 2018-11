Cina | Xi dice no al protezionismo | Non chiuderemo le porte al mondo

Di Maio vola in Cina e rivendica ancora : “Rigorosamente in seconda classe”. Poi giura : “Via privilegi entro dicembre” : Luigi Di Maio torna in Cina e di nuovo rivendica (via Instagram) la scelta di non viaggiare in prima classe: “Ciao ragazzi, sono in partenza per la Cina e ho un piccolo videomessaggio per voi! Anche questa volta rigorosamente seconda classe e con un biglietto Alitalia”. Poi promette che entro dicembre taglierà altri privilegi alla classe politica: “Ve lo giuro” L'articolo Di Maio vola in Cina e rivendica ancora: ...

La Prova del Cuoco - anche Chef Kumalé dice addio alla trasmissione : “Anche in cuCina ormai vince lo slogan ‘Solo gli italiani'” : Un altro Chef dice addio a La Prova del Cuoco. anche Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione di Rai 1 ora condotta da Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno e vicepremier Mattero Salvini, perché a suo dire porta anche in cucina lo slogan “Prima gli italiani“, dando vita a restrizioni culinarie. “L’idea di andare in televisione per raccontare ...

Il Codice da Vinci - in cuCina - . Terza parte : Patate e pomodori vennero importati e usati nelle cucine del Vecchio Mondo solo nel Seicento. Si tratta d'una normale insalata con uova di quaglia, caviale, cipolline di Mantova e lattuga di Bologna. ...

'Se Mao Zedong sapesse cos'è diventata la sua Cina' - dice Yu Hua : Non sono notizie di cronaca nera. Una cosa brutta succede una volta. In Cina, invece, sono tanti anni che le cose che racconto continuano a succedere in maniera ricorrente. E quando un fatto si ...

Jack Ma benedice Bitcoin : avviCina a società senza contanti : Il mio e il lavoro e quello di Alibaba è di muovere il mondo verso una società senza contante . La società può rendere tutti uguali, può essere inclusiva nel permettere l'ottenimento dei soldi di cui ...

INFLUENZA - QUANDO INIZIA CAMPAGNA DI VACCinaZIONE/ Ultime notizie : da metà ottobre a fine dicembre : INFLUENZA, QUANDO INIZIA CAMPAGNA di VACCINAZIONE: Ultime notizie, da metà ottobre a fine dicembre. Già diverse le prenotazioni negli studi medici per effettuare i vaccini. (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Auto - si avviCina il dodicesimo Rally delle Marche : in programma due prove speciali da ripetere 3 volte : Una delle gare “storiche” della serie sterrata italiana è pronta nei dettagli con il format già proposto lo scorso anno, con due prove speciali da ripetere tre volte Non si è ancora spenta l’eco dell’entusiasmante Rally tricolore “dell’Adriatico” dello scorso mese che già Cingoli si predispone per l’altro appuntamento rallistico che da anni ha consentito alla città icona del “Balcone delle Marche” di diventare la vera e propria “capitale” ...

Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : occasione ghiotta per i rossoneri per allungare a +5 sui greci e avviCinare i sedicesimi : Il Milan si appresta ad affrontare a San Siro i greci dell’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva in Europa per fare già un grande passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. La situazione di classifica del gruppo F sorride ai milanisti, che comandano con 3 punti davanti a Betis Siviglia e Olympiacos, ...

Simone Sabbioni : “Io - malato di colite ulcerosa - ce l’ho fatta e parteciperò ai Mondiali in Cina a dicembre” : Faccia pulita come quella di migliaia di ragazzi della sua età, fisico da atleta e sorriso convincente. Simone Sabbioni, primatista nazionale sui 100 metri dorso in vasca lunga e primatista nelle tre specialità del dorso in vasca corta, parteciperà ai 14esimi Campionati Mondiali in vasca corta, in programma ad Hangzoun, Cina, dall’11 al 16 dicembre 2018. La sua presenza è ormai ufficiale: “Mi alleno mattina e pomeriggio tutti i ...

Modern Family - undicesima stagione sempre più viCina : Tra una settimana, negli Stati Uniti debutterà la decima stagione di Modern Family: la produzione è iniziata un mese e mezzo fa, per quella che fino a qualche tempo fa si sarebbe potuta indicare con l'ultima stagione della popolare comedy della Abc. Eppure, dietro le quinte continuano le trattative da più parti per fare in modo che non sia così.Deadline Hollywood spiega che il network e la 20th Century Fox, lo studio che produce la serie, ...

Negramaro - chitarrista in Rianimazione/ Emanuele Spedicato in codice rosso : malore a bordo pisCina : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. malore a bordo piscina per il musicista, che avrebbe colpito due volte la testa. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:39:00 GMT)