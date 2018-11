Cina | la gaffe di Di Maio | il presidente Xi Jinping diventa ' ' Ping' '

Gaffe di Di Maio in Cina - chiama 'Ping' il presidente Xi : Roma, 5 nov., askanews, - Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio durante la sua visita di Stato in Cina, quando ha ripetutamente sbagliato il nome del presidente Cinese, Xi Jinping, storpiandolo in 'Ping'...

Gaffe di Di Maio in Cina - chiama "Ping" il presidente Xi : Roma, 5 nov., askanews, - Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio durante la sua visita di Stato in Cina, quando ha ripetutamente sbagliato il nome del presidente Cinese, Xi Jinping, storpiandolo in "Ping"...