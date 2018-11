Ciclocross | Europei 2018 | nessun acuto degli azzurri | ma Alice Maria Arzuffi si conferma

Ciclocross - Europei 2018 : dominio di Mathieu van der Poel che difende il titolo - 18° posto per Gioele Bertolini : L’olandese Mathieu van der Poel domina a s-Hertogenbosch e davanti al pubblico di casa si laurea per il secondo anno consecutivo campione europeo di Ciclocross. Il fuoriclasse 23enne è riuscito a mettersi alle spalle il grande rivale, il tre volte campione iridato belga Wout van Aert, staccandolo nel secondo giro. Sul terzo gradino del podio sale un altro belga, Laurens Sweeck. Partenza a tutta di Wout van Aert, che riesce subito a fare il vuoto ...

Ciclocross - Europei 2018 : tripletta olandese al femminile. Annemarie Worst batte Marianne Vos e Denise Betsema - settima Alice Maria Arzuffi : Podio tutto olandese nella gara femminile Elite degli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Le padrone di casa hanno dominato questa rassegna continentale con la medaglia d’oro conquistata dalla 22enne Annemarie Worst, che si impone sulla grande favorita Marianne Vos e su Denise Betsema. Rimane invece giù dal podio la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Protagonista della gara anche l’azzurra Alice Maria Arzuffi, che ha ...

Ciclocross - Europei 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Pidcock conquista il titolo Under 23 - al femminile settima Sara Casasola : Sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili agli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata continentale si è aperta con le gare delle categorie Under 23 e Juniores, in cui i padroni di casa sono stati assoluti protagonisti, mentre gli azzurri hanno colto qualche buon piazzamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile Under 23 dove il britannico Thomas ...

Ciclocross - Europei Rosmalen 2018 : i favoriti gara per gara. Alice Maria Arzuffi sfida Marianne Vos. Toon Aerts insidia Wout Van Aert : Comincia oggi, venerdì 2 novembre, a Rosmalen (Olanda) il Campionato Europeo di Ciclocross 2018. Nelle prime due giornate saranno in gara le categorie Master, mentre domenica 4 novembre si assegneranno i titoli continentali nelle categorie Juniores, U23 ed Elite maschile e U23 ed Elite femminile. Vediamo nel dettaglio i favoriti gara e gara e le principali speranze azzurre. Tra gli Juniores occhi puntati sul britannico Ben Tulett, campione del ...

Ciclocross - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta tutto su Alice Maria Arzuffi : tutto pronto per i campionati Europei 2018 di Ciclocross, che scatteranno il prossimo 2 novembre in terra olandese, precisamente a ‘s-Hertogenbosch. Tre giornate davvero spettacolari, con quindici medaglie da assegnare: al via ovviamente la nazionale italiana, che lo scorso anno, in Repubblica Ceca a Tábor, chiuse la rassegna continentale con due medaglie. Non si potrà confermare nella categoria under 23 femminile Chiara Teocchi, due volte ...

Ciclismo – Europei di Ciclocross : si sfidano i migliori specialisti a livello internazionale - cinque titoli in palio : Alla rassegna continentale sono iscritti 272 atleti in rappresentanza di 20 nazioni che, nella giornata di domenica (venerdì e sabato saranno in scena i Masters), si contenderanno i cinque titoli in palio Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con i Campionati Europei di ciclocross in programma il prossimo weekend a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, palcoscenico che vedrà una 3 giorni di grande Ciclismo con i migliori ...