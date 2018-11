Cia a Ue | decidere in fretta su importazioni agevolate di riso

Referendum Vco - la provinCia del Verbano-Cusio-Ossola vota per decidere se passare dal Piemonte alla Lombardia : “Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?“. È questo il quesito su cui oggi sono chiamati ad esprimersi gli abitanti dei 76 comuni della sponda Piemontese del Lago Maggiore in un Referendum consultivo voluto dal comitato promotore “Diamoci un taglio”, presieduto dall’ex senatore Valter Zanetta, passato ...

PanasCia resta in carcere : il Gip si è riservato di decidere : Il 74enne ragusano, Giuseppe Panascia, accusato di aver ucciso la moglie Maria Zarba, resta in carcere, il Gip si è riservato di decidere

Camera - chiusure domenicali - Moretti CNCC : "Prima di decidere Governo facCia analisi puntuale sul tema" : ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la GreCia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

Tav - sfida tra ministri. Toninelli : "Entro novembre l'analisi costi-benefici - poi decideremo". Tria lo contraddice : "Spero che si facCia" : Il titolare dell'Economia a proposito della Torino-Lione e del gasdotto Tap: "Serve una soluzione anche perchè si tratta di grandi collegamenti internazionali"