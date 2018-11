Christian Daghio | addio al campione italiano di thai-boxe

Boxe - Christian Daghio è morto in Thailandia : letali due ko sul ring - aveva 49 anni : Christian Daghio è morto dopo aver lottato per due settimane in ospedale in Thailandia. Lo scorso 26 ottobre era infatti finito in coma dopo aver subito due pesanti ko durante un incontro di pugilato che purtroppo si sono rivelati fatali. Il 49enne aveva vinto sette titoli mondiali di thai-Boxe ma negli ultimi anni era passato alla Boxe classica, diventando anche Campione d’Asia tra i supermedi. Purtroppo l’ultimo incontro, valido ...

"E' morto come voleva: combattendo", sono queste le parole del fratello Fabrizio e non potevano essere altre considerato che si parla di Christian Daghio, il pluricampione mondiale di Thai Boxe. Si è spento infatti dopo una settimana di coma nell'ospedale di Bangkok, ma il crollo è avvenuto sul ring, a causa dei traumi riportati durante un incontro per il titolo mondiale di boxe (pesi supermedi) lo scorso ...

Daghio viveva a Pattaya, dove risiedeva dal 2006 gestendo un resort, in cui insegnava sport da combattimento ad allievi di tutto il mondo. Da alcuni anni era passato al pugilato ed era diventato ...

Daghio aveva deciso di vivere a Pattaya , dove risiedeva da trent'anni gestendo un resort, Pattaya Kombat Village,, in cui insegnava sport da combattimento ad allievi di tutto il mondo. Nel 2007 ha ...