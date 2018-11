Chi paga per le nuove tabelle millesimali

Tempi duri per Chi non paga le tasse ad Avola : I revisori dei conti hanno chiesto al Comune di Avola un giro di vite contro gli evasori delle tasse comunali. In vista sanzioni ed interessi

Bomba sul calcio : l’Uefa avrebbe pagato i club più ricChi per evitare la nascita di una Superlega : La Uefa avrebbe pagato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Superlega destinata a far sparire le competizioni nazionali ed europee. I vertici della confederazione avrebbero anche chiuso un occhio nei confronti del Paris Saint-Germain e del Manchester City che avevano ampiamente s...

Quanto pagate le caldarroste? Non dovrebbero costare più di 7 euro al Chilo : 'Pare che sia arrivato dalla Cina , peraltro il primo Paese al mondo produttore di castagne ndr, attraverso frutti o piante, ha attaccato la pianta del castagno e la produzione si è quasi annullata ...

Portobello - Antonella Clerici sotto accusa per il pappagallo in studio : 'RisChia la depressione e il collasso' : Il nuovo Portobello di Antonella Clerici è finito nel mirino degli animalisti, inferociti per la presenza del pappagallo Enrica in studio. La responsabile dell'associazione Save the dogs and other ...

Enigate - arriva in libreria il nuovo libro inChiesta di Claudio Gatti sulle tangenti internazionali che l’Ente pubblico è accusato di aver pagato : La vicenda che la Procura di Milano considera la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex ministro del Petrolio nigeriano, viene raccontata in esclusiva dal giornalista che l’ha portata alla luce, Claudio Gatti, in libreria da oggi (15 euro, ed. Paper First). Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana ...

Tav : Chiamparino - Di Maio fa propaganda : ANSA, - TORINO, 31 OTT - E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio ...

Emergenza Pfas in Veneto - Chi inquina non paga : Ora possiamo dirlo con certezza: nessuno pagherà per il più grande caso d’inquinamento dell’acqua potabile in Europa. Ci riferiamo ai Pfas, le sostanze perfluoralchiliche che hanno contaminato una vasta area del Veneto occidentale e il sangue di migliaia di ignari cittadini. La principale fonte dell’inquinamento era nota alle autorità almeno dal 2013: la Miteni di Trissino, azienda chimica specializzata proprio nella produzione di Pfas. Parliamo ...

Il canone Rai resta in bolletta : ecco Chi non deve pagarlo : Il canone Rai resta in bolletta . La Legge di Bilancio 2019 conferma quanto stabilito dal governo Renzi in via sperimentale: la misura sarebbe dovuta scadere, infatti, il 31 dicembre 2018. Questo ...

Google Play Store - il negozio virtuale di Android risChia di diventare a pagamento : Un po' come Netflix, anche Big G potrebbe concedere un pacchetto mensile di app e giochi a prezzo fisso in aggiunta all’acquisto singolo. Per recuperare la differenza di redditività con l’App Store di Apple

Pagamenti Agea : la CecChini sollecita il Ministro : ... offrendo tutta la collaborazione tecnica e politica per procedere congiuntamente ad rapido allineamento delle procedure con lo stato reale di avanzamento del Programma di sviluppo rurale dell'Umbria"...

'Sono stufo di pagare per Chi non fa una mazza' : il post di Salvini del 2012 contro il Sud è virale : Ma, senza ipocrisie, è ahimè ancora più vero che la politica al Sud non avrebbe fatto i disastri che ha fatto senza la connivenza-convenienza di buona parte della popolazione. Mentalità, opportunismo,...

Covi nelle osterie - alberghi di lusso e quadri di de Chirico per pagare la cocaina : la città dei narcos : Tre bande, due continenti, un'unica città. Sempre la stessa. C'è Milano al centro della caccia della Narcotici della squadra Mobile al «cartello» formato da italiani, spagnoli e brasiliani che da ...

Fornero contro quota 100 : 'serve solo mio scalpo'. Pensioni nel trasporto aereo : Chi paga? : Il governo lima il provvedimento e spunta norma che consente al personale di volo di andare in pensione con 7 anni di anticipo. Per finanziarlo la tassa d'imbarco diventerebbe strutturale dal 2019 -