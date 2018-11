Chi ha scritto l' articolo da cui è nato il video con le false dichiarazioni di

Chi è Gio Evan - lo scrittore – poeta citato da Elisa Isoardi : La conduttrice ha scelto una sua frase per riassumere la fine della storia d’amore con Matteo Salvini

Cristiano Malgioglio si racconta : “La Repubblica delle Donne di Chiambretti stroncata da Grasso? Gli ho scritto una canzone : “Grasso che cola”” : “Sono sfortunato, mi è capitata una vicina ninfomane. Alle due di notte si scatena l’inferno e sono costretto a chiamare i vigili ma arrivano sempre tardi”, Cristiano Malgioglio strappa un sorriso con un solo aneddoto a pochi minuti dall’inizio della chiacchierata. Mille volti diversi che mostra con qualche esitazione. Difende il personaggio, esalta l’artista. Cambia tono e quasi si emoziona quando parla della sua ...

Chi è Gio Evan - lo scrittore e poeta citato da Elisa Iosardi : Gio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio Evan«È solo per questo che scrivo libri: perché faccio il tifo per le donne pericolose»: con una dichiarazione d’intenti del genere, Gio Evan, nella sua Le donne che leggono, si era già conquistato una fetta di pubblico decisamente affezionata. Il successo se lo è poi guadagnato giorno dopo giorno, con pensieri, poesie e riflessioni che vanno a toccare le corde più intime delle ...

Dr. Zuccaro - sino ad ora a quanti indagati ha scritto per avvertirli della Sua riChiesta di arChiviazione? : "Ho formulato richiesta motivata di archiviazione": lo dice il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro nella lettera che Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno ha sfoggiato in diretta televisiva e internet.Il caso è quello della nave Diciotti e dei migranti trattenuti a bordo della nave una volta arrivata in porto a Catania, a fine agosto, che aveva valso al ministro dell'Interno l'accusa di sequestro di ...

Fabrizio Corona Chiede scusa a Totti : «Sei un grande uomo». Ecco cos'ha scritto su Instagram : Corona non perdona, ma una volta tanto chiede scusa. Dopo la lite choc con Ilary Blasi durante il grande Fratello Vip, con tanto di accuse al marito Francesco Totti di...

Fabrizio Corona Chiede scusa a Totti : «Sei un grande uomo». Ecco cos'ha scritto su Instagram : Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo ...

All’ArChivio di Stato di Roma in mostra il manoscritto della Guida dei Perplessi di Maimonide : In mostra, per la prima volta, una copia della Guida dei Perplessi di Maimonide, un manoscritto miniato del 1349 contenente una delle più pregevoli copie della traduzione dall’arabo all’ebraico dell'opera di uno dei più importanti pensatori della cultura ebraica. Il manoscritto il 22 ottobre verrà esposta all'Archivio di Stato di Roma.Continua a leggere

Tweet di Renzi in merito alla riChiesta del Governo sulla sicurezza negli stadi : ecco cosa ha scritto : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, riferendosi alla misura annunciata dal ministro dell’Interno, che chiederà alle società di calcio di contribuire alla spesa per la sicurezza negli stadi, ha scritto su Twitter: “Caro ministro Salvini, è vero, è solo buonsenso. Lo abbiamo introdotto noi con il Decreto Legge 119/2014 convertito in Legge 146/14. La Lega Nord però ha votato contro allora. Perché adesso ti intesti ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - parla il Real Madrid : 'Quereliamo Chi ha scritto che sapevamo' : A meno di ventiquattr'ore dall'uscita della sconvolgente notizia che riguarda il coinvolgimento del Real Madrid nel caso molestie sessuali ai danni di Cristiano Ronaldo , arriva sul sito ufficiale ...

Clima : Trump mette in dubbio il rapporto IPCC - “voglio controllare Chi l’ha scritto” : Donald Trump ha espresso scetticismo sui risultati del rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lunedì scorso, dal quale sono emerse le gravi conseguenze dei cambiamenti Climatici in assenza di azioni globali concrete: il presidente USA ha affermato che deve controllare la credibilità degli esperti che l’hanno scritto. Il report, ha precisato il tycoon, “mi è stato consegnato e voglio ...

Decreto Genova - pieno di criticità : ecco perché risChia di essere riscritto : Ci sono voluti due mesi per scrivere e presentare il Decreto Genova dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, ma potrebbe volerci molto meno perché venga riscritto da capo. All’indomani di una grande protesta organizzata a Roma, al grido di “Liberate la Valpolcevera”, l’area maggiormente colpita dal crollo del Ponte e della protesta piombata sul collo del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, Il sindaco di Genova Marco Bucci, che è ...

Genova - fisChi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

