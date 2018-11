Chi è Gio Evan | lo scrittore e poeta citato da Elisa Iosardi

Crollo del Morandi - 17 reperti Chiave partiti per la Svizzera : il viaggio della verità | : All’alba due maxi Tir sono partiti per Zurigo i resti del viadotto per l’analisi ordinata dai pm a un super laboratorio

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogioChi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - musica o libri. Perché allora per i videogioChi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...

I fuoriclasse dei videogioChi si stanno allenando a Mozzo : Un super torneo, secondo al mondo nel settore dei videogiochi, potremmo dire di gruppo. Le specialità di questi tornei sono Overwatch e Fortnite . «Al giorno d'oggi i giochi elettronici sono ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Catanzarese - Chiuso tratto sulla SS106 Var A : nubifragio questa mattina nel Catanzarese, tra Catanzaro lido e Botricello: situazione critica soprattutto nella zona di Simeri mare, dove si sono registrati danni. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo decine di automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate nell’acqua che ha raggiunto anche un metro d’altezza. Allagamenti segnalati anche nei territori di Sellia Marina e Botricello: isolata la zona di Santa Maria. sulla ...

Alle Iene : acido in faccia - il nuovo gioco del terrore : «AttacChi senza alcun motivo - da sconosciuti» : acido in faccia, il nuovo gioco del terrore. Un servizio delle Iene in onda questa sera su Italia 1 racconta il terrificante fenomeno che sta prendendo piede negli ultimi anni. Sei in giro, cammini...

Stretta sulle vincite dei gioChi e doppio aumento sulle sigarette : Solo dalle new slot e dalle accise sul fumo il Governo conta di incassare 370 milioni. Con l’onere fiscale minimo a febbraio 2019 altri 5 centesimi di aumento a pacchetto...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia vince il big match contro SChio ed è sola in testa : Dopo la quinta giornata la Serie A1 di Basket femminile ha una squadra in vetta alla classifica in solitaria. Venezia espugna Schio, superando il Famila per 67-62 al termine di una partita che le venete hanno guidato fin dall’inizio. Venezia è stata avanti anche di quattordici punti, con Schio che poi ha accorciato sul -4 all’intervallo. La Reyer ha poi allungato sul +9, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto. Miglior ...

Regioni in ginocChio - verso stato d'emergenza : In Cdm stato d'emergenza per le Regioni colpite dal maltempo. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo dove, all'obitorio del ...

Serie A 2018-2019 : i risultati pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp - il Sassuolo supera 2-0 il Chievo : Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00. Sampdoria-Torino 1-4 Potrebbe essere la vittoria della svolta ...

Moral MaChine : il sondaggio del MIT sull’etica dell’automobile autonoma : Secondo il sondaggio Moral Machine condotto dal Massachusetts Institute of Technology, che ha coinvolto oltre due milioni di persone, le auto che guidano da sole dovrebbero proteggere i giovani con priorità rispetto agli anziani e le persone in leggi di più...

Maltempo - scuole Chiuse lunedì 5 novembre per allerta meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Casteldaccia - Chi sono i 9 morti dell'alluvione. Sterminata la famiglia Giordano : Inghiottiti da acqua e fango. Così sono morti i 9 membri di una famiglia sopresa dall'alluvione in una villetta di Casteldaccia , piccolo centro in provincia di Palermo, non lontano da Bagheria. Tra ...

Giancarlo Giorgetti : 'I sondaggi risChiano di far cadere il governo' : 'Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge. Ci sarà una discussione. Alfonso Bonafede si confronterà con i nostri esperti, non c'è dubbio. E ...

Nuoto - Coppa del Mondo PeChino 2018 : Kromowidjojo batte Sjoestroem nei 100 sl - Morozov e Larkin in evidenza nell’ultima giornata : Ultima giornata di gare nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto nella vasca da 25 metri di Pechino (Cina), con grandi protagonisti in evidenza. Nei 100 stile libero donne l’atteso confronto tra Ranomi Kromowidjojo e Sarah Sjoestroem ha visto prevalere ancora una volta l’olandese con il crono di 51″51 di appena 5 centesimi migliore del tempo della scandinava che ancora una volta ha dovuto subire una sconfitta. ...