Chi è Gio Evan | il poeta citato dalla Isoardi per lasciare Salvini

Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - risChio esondazione a Verbania : “Le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, prevedono un innalzamento del livello del Lago Maggiore a +195.50 cm sullo zero idrometrico nella serata tra mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018; il che potrebbe significare l’esondazione delle acque del Lago sulla passeggiata in Piazza Garibaldi e presso lo scalo della Navigazione a Pallanza Verbania e il possibile interessamento della sede ...

Un'area gioChi e 25 mila pasti : con Hill's a novembre aiutiamo i cuccioli del Rifugio di Fido di Pollenzo : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

Cristiano Malgioglio si racconta : “La Repubblica delle Donne di Chiambretti stroncata da Grasso? Gli ho scritto una canzone : “Grasso che cola”” : “Sono sfortunato, mi è capitata una vicina ninfomane. Alle due di notte si scatena l’inferno e sono costretto a chiamare i vigili ma arrivano sempre tardi”, Cristiano Malgioglio strappa un sorriso con un solo aneddoto a pochi minuti dall’inizio della chiacchierata. Mille volti diversi che mostra con qualche esitazione. Difende il personaggio, esalta l’artista. Cambia tono e quasi si emoziona quando parla della sua ...

Chi è Gio Evan - citato dalla Isoardi per lasciare Salvini : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”, è con questa frase struggente che Elisa Isoardi ha annunciato al pubblico social la fine della storia con Matteo Salvini. La Isoardi sceglie, citandolo, una frase di Gio Evan e sono in molti a chiedersi chi sia. Un po' scrittore e un po' cantante, Gio Evan è un artista poliedrico: uno scrittore che canta ...

Wta - la Giorgi Chiude la stagione al numero 26 : ROMA - È stabile Camila Giorgi nella classifica 'end year' della Wta. La 26enne marchigiana si conferma al numero 26 , best ranking, ed è sempre la prima delle azzurre. Fa un passo indietro Sara ...

Come iniziare la giornata di buonumore : 6 trucChi infallibili per partire alla grande! : A raccontarteli sarà la voce di Sara Stevanato , l'ideatrice di Monnalisa , un podcast di successo interamente dedicato al mondo femminile che propone interviste a donne famose e non, di cui racconta ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogioChi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non entrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

Strage di via d'Amelio - il Viminale Chiede i danni ai poliziotti accusati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

Crollo del Morandi - 17 reperti Chiave partiti per la Svizzera : il viaggio della verità | : All’alba due maxi Tir sono partiti per Zurigo i resti del viadotto per l’analisi ordinata dai pm a un super laboratorio

I fuoriclasse dei videogioChi si stanno allenando a Mozzo : Un super torneo, secondo al mondo nel settore dei videogiochi, potremmo dire di gruppo. Le specialità di questi tornei sono Overwatch e Fortnite . «Al giorno d'oggi i giochi elettronici sono ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Catanzarese - Chiuso tratto sulla SS106 Var A : nubifragio questa mattina nel Catanzarese, tra Catanzaro lido e Botricello: situazione critica soprattutto nella zona di Simeri mare, dove si sono registrati danni. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo decine di automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate nell’acqua che ha raggiunto anche un metro d’altezza. Allagamenti segnalati anche nei territori di Sellia Marina e Botricello: isolata la zona di Santa Maria. sulla ...