Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - risChio esondazione a Verbania : “Le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, prevedono un innalzamento del livello del Lago Maggiore a +195.50 cm sullo zero idrometrico nella serata tra mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018; il che potrebbe significare l’esondazione delle acque del Lago sulla passeggiata in Piazza Garibaldi e presso lo scalo della Navigazione a Pallanza Verbania e il possibile interessamento della sede ...

Un'area gioChi e 25 mila pasti : con Hill's a novembre aiutiamo i cuccioli del Rifugio di Fido di Pollenzo : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

Chi è Gio Evan - il poeta citato dalla Isoardi per lasciare Salvini : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”, è con questa frase struggente che Elisa Isoardi ha annunciato al pubblico social la fine della storia con Matteo Salvini. La Isoardi sceglie, citandolo, una frase di Gio Evan e sono in molti a chiedersi chi sia. Un po' scrittore e un po' cantante, Gio Evan è un artista poliedrico: uno scrittore che canta ...

Cristiano Malgioglio si racconta : “La Repubblica delle Donne di Chiambretti stroncata da Grasso? Gli ho scritto una canzone : “Grasso che cola”” : “Sono sfortunato, mi è capitata una vicina ninfomane. Alle due di notte si scatena l’inferno e sono costretto a chiamare i vigili ma arrivano sempre tardi”, Cristiano Malgioglio strappa un sorriso con un solo aneddoto a pochi minuti dall’inizio della chiacchierata. Mille volti diversi che mostra con qualche esitazione. Difende il personaggio, esalta l’artista. Cambia tono e quasi si emoziona quando parla della sua ...

Wta - la Giorgi Chiude la stagione al numero 26 : ROMA - È stabile Camila Giorgi nella classifica 'end year' della Wta. La 26enne marchigiana si conferma al numero 26 , best ranking, ed è sempre la prima delle azzurre. Fa un passo indietro Sara ...

Come iniziare la giornata di buonumore : 6 trucChi infallibili per partire alla grande! : A raccontarteli sarà la voce di Sara Stevanato , l'ideatrice di Monnalisa , un podcast di successo interamente dedicato al mondo femminile che propone interviste a donne famose e non, di cui racconta ...

Strage di via d'Amelio - il Viminale Chiede i danni ai poliziotti accusati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

Crollo del Morandi - 17 reperti Chiave partiti per la Svizzera : il viaggio della verità | : All’alba due maxi Tir sono partiti per Zurigo i resti del viadotto per l’analisi ordinata dai pm a un super laboratorio

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogioChi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - musica o libri. Perché allora per i videogioChi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...

I fuoriclasse dei videogioChi si stanno allenando a Mozzo : Un super torneo, secondo al mondo nel settore dei videogiochi, potremmo dire di gruppo. Le specialità di questi tornei sono Overwatch e Fortnite . «Al giorno d'oggi i giochi elettronici sono ...