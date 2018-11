“Chef in strada” | beneficenza a Scampia | cucina gourmet con Maddaloni

ilnapolista

: Il giovedì oltre ai pasti caldi sono contestualmente effettuate visite sanitarie, grazie a medici. - notizienazional : Il giovedì oltre ai pasti caldi sono contestualmente effettuate visite sanitarie, grazie a medici. -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Giovedì 8 novembre La palestra Star Judo Club di Giannied il suo clan, la proposta di Roberto Milani del distretto 108YA Lions e Leo di Napoli. E poi la collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto”, per regalare auna serata di buon cibo e solidarietà. Giovedì 8 novembre si terrà l’evento “Chef in strada: quanto è buona la solidarietà”, che permetterà alle persone disagiate del quartieredi degustare pietanzepreparate per 200 persone. I piatti saranno preparati nei locali della scuola, messi a disposizione della dirigente Olimpia Pasolini, da 15 studenti disu indicazioni di Chef stellati e poi serviti da 12 studenti di sala nella palestra Star Judo Club in Viale della Resistenza. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio denominato “stelle in, nato oltre 16 anni da un’idea di da Roberto ...