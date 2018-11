Che tempo che fa | il risveglio amaro di Fabio Fazio sui dati di ascolto | in prima serata

Strage per maltempo in Sicilia - 12 morti. PolemiChe su abusivismo : Roma,, askanews, - È Strage per il maltempo in Sicilia, almeno 12 i morti. Due famiglie distrutte a Casteldaccia, nel palermitano, dove un fiume in piena ha travolto una villetta uccidendo 9 persone, ...

Maltempo - Di Maio : “Ben svegliati ai partiti Che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture Che non fanno loro dovere” : “Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l’andamento delle piogge nei prossimi giorni” perché “l’allerta è ancora in atto”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato sul Maltempo che ha colpito tutta Italia, ricordando che “come governo abbiamo sbloccato le risorse che servivano per mettere a posto il territorio, non vogliamo più che si ...

Maltempo Treviso : in corso ricerChe di coppia di anziani : In corso le ricerche di una coppia di anziani nel Valdobbiadene, nei pressi di Guia (Treviso): ieri sera attorno il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato perché i due, di 82 e 79 anni residenti a Vittorio Veneto, percorrendo con la propria auto una strada in zona collinare, erano rimasti bloccati e non sapevano dove si trovavano. Intorno a mezzanotte i cellulari dei due, senza trasmissione dati e senza possibilità di ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 4 novembre 2018 : Terza sfida fra Fabio Fazio e Gianni Morandi. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018, la prima serata fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito altri programmi sugli altri canali come Le Iene su Italia 1, Non è L’Arena su La7 o C’è posto per 30 su Nove? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA ...

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa : ospiti di lunedì 5 novembre 2018 : Nuovo appuntamento con “Che fuori tempo che fa” condotto da Fabio Fazio: ecco le Anticipazioni della puntata di lunedì 5 novembre 2018 Torna “Che fuori tempo che fa“, il programma televisivo di successo condotto da Fabio Fazio il lunedì in seconda serata su Raiuno. Come sempre intorno al tavolo del programma si ritroveranno grandi nomi e personaggi del panorama artistico italiano. Ecco in anteprima tutti gli ospiti che vedremo in tv lunedì 5 ...

Che tempo che fa - Luca Zingaretti dedica una poesia a Luisa Ranieri : “Mi piace che ogni poesia d’amore sia rivolta a ogni donna” : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ospiti di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai1, hanno raccontato la loro prima volta insieme a teatro con la pièce “The Deep Blue Sea”, che sarà a Firenze dal 9 novembre al teatro Della Pergola e a Roma dal 20 novembre all’Argentina. Luca Zingaretti al termine dell’intervista ha raccontato di portare sempre con se un libretto su cui annota appunti e pensieri e da lì ha letto alcuni versi di una ...

Marco Mengoni a Che tempo che fa canta Voglio e Buona Vita per la prima volta dal vivo (video) : Marco Mengoni a Che tempo che fa canta per la prima volta dal vivo i suoi nuovi singoli: Voglio e Buona Vita sono i nuovi brani rilasciati dal cantante di Ronciglione che anticipano il nuovo disco di inediti, Atlantico. Marco Mengoni a Che tempo che fa è stato ospite della serata di domenica 4 novembre. In studio, da Fabio Fazio, si è esibito sulle note dei nuovi brani disponibili in radio e in digital download, Voglio e Buona Vita, che ...

Ilaria Cucchi a Che tempo che fa : “Minacce? Ho paura. Mio padre guarda il film tutte le sere - magari spera in un finale diverso” : Commovente e forte l’intervento di Ilaria Cucchi a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, accompagnata dall’avvocato Fabio Anselmo. Dopo aver ripercorso il lungo calvario giudiziario per scoprire la verità sulla fine del fratello Stefano ha raccontato delle numerose minacce e insulti che proprio in questi giorni hanno colpito lei e la sua famiglia “Mi rivolgo a chi continua a insultarmi e minacciarmi e a chi vuole far passare il concetto che ...

Maltempo in Sicilia - ancora pre-allerta. Continuano le ricerChe del medico disperso : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta , sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico. "ancora siamo in una situazione di Maltempo ...

Maltempo : ancora senza esito ricerChe medico scomparso nel corleonese : Palermo, 5 nov. (AdnKronos) - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse da sabato sera le tracce nel corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l'ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall'acqua sulla Sta

La strage in Sicilia causata dal maltempo - e da una casa abusiva Che doveva essere demolita : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora ...

“Che tempo che fa” – Sesta puntata del 4 novembre 2018 – Marco Mengoni - Michael Bublè - Ilaria Cucchi - Zingaretti/Ranieri tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sesta puntata del 4 novembre 2018 – Marco Mengoni, Michael Bublè, Ilaria Cucchi, ...

Maltempo in Sicilia : l'82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerChe dei dispersi : Un equipaggio dell'82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone , PA, Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato ...

Maltempo in Sicilia - proseguono le ricerChe del pediatra palermitano disperso : proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Liotta, il pediatra 40enne palermitano che la sera del 3 novembre si stava recando in ospedale a Corleone per iniziare il suo turno. La famiglia ha raccontato che il medico era preoccupato per il Maltempo. La sua auto è stata ritrovata chiusa a chiave.Continua a leggere