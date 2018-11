Che si dice di Macron in Francia?

Baby Alive - arriva la prima bambola al mondo Che dice anche papà ed è multietnica : Le Baby Alive arrivano da tutto il mondo e Sophie ad esempio sarà disponibile in più versioni in base all'etnia di appartenenza. Dal 2019 il colore della pelle e dei capelli, il taglio degli occhi e ...

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiChe alla FUT Champions CUP di dicembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre ...

La tv di stato egiziana dice Che sono state uccise 19 persone accusate dell’attentato contro i cristiani copti del 2 novembre : La tv di stato egiziana ha detto che la polizia ha ucciso 19 jihadisti che ritiene essere i responsabili dell’attacco del 2 novembre contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani copti a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto. Nell’attacco

Gela - ex operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolchimico Eni. Mi dicevano Che qui sarebbero morti tutti di tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

Maltempo Agrigento : allerta meteo codice “rosso” - chiuse aree arCheologiChe : Notte di lavoro ad Agrigento, nella sala operativa della Protezione Civile Comunale allestita nella scuola media Castagnolo, dove è stata seguita costantemente la situazione Maltempo: l’allerta meteo codice “rosso” è in vigore fino alla mezzanotte. Chiusa alle visite il Parco Archeologico Valle dei Templi, l’area del Pino di Pirandello al Caos e l’area archeologica di Eraclea Minoa. “Siamo vicini – ...

Il giudice dello scandalo Petrobras - e Che incarcerò Lula - sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile : Il neo-eletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro, noto per le sue idee di estrema destra, ha scelto come ministro della Giustizia il giudice Sérgio Moro, conosciuto per la sua inchiesta Operação Lava Jato. L’indagine, iniziata nel 2014, ha fatto emergere The post Il giudice dello scandalo Petrobras, e che incarcerò Lula, sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile appeared first on Il Post.

Brasile - il giudice Che ha condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

L'indice delle società High Tech italiane dà qualChe segnale positivo - +0 - 66% - : Tentennante il comparto tecnologico a Milano che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ...

Quello Che nessuno ti dice sull'essere una donna over 40 e senza figli : Questo blog è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoAnni fa, durante un affollato aperitivo dopo il lavoro, una mia amica indicò un uomo con il figlio sulle spalle. "Perché mai uno dovrebbe portarsi il figlio al bar?", si chiedeva meravigliata la mia amica. "Già", dissi. "E perché mai uno dovrebbe farlo, un figlio?"La mia battuta fu accolta da una risata. Le mie amiche ...

Brasile - Freitas ucciso per gelosia. Una testimone dice : 'Erano in 4 con un maChete' : Nuovi e terribili dettagli forniti da una testimone. Ci sono novità sull'omicidio di Daniel Correa Freitas , il 24enne centrocampista brasiliano ucciso sabato scorso. Gli investigatori, infatti, ...

Bimbo dice Che volevano rapirlo - non vero : ANSA, - NAPOLI, 1 NOV - Aveva detto alla mamma che avevano tentato di rapirlo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno accertato che non era vero. I militari della stazione di Qualiano, Napoli,...

Fabrizio Corona contro Nicola Savino : “Non sai cantare - non sei bello e non sai fare nulla. Te lo diceva anChe mio padre” : Fabrizio Corona, su Instagram, se la prende con Nicola Savino: “Favino? Panino? Come si chiama…” ironizza l’ex vip dei paparazzi. La “colpa” del conduttore de Le Iene Show è quella di essersi schierato con Ilary Blasi nella querelle con Corona. Al Grande Fratello Vip, infatti, i due erano stati protagonisti di una lite furibonda in diretta tv per fatti risalenti a 13 anni fa, cioè a un presunto tradimento da ...