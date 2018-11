Che cos’è la prescrizione | come funziona e perché serve

Che cos’è la sindrome del “bambino blu” e perché fa diventare il sangue come cioccolato : La drammatica crisi idrica a Gaza ha il volto dei bimbi cianotici a causa dell’acqua contaminata. La presenza di nitrato provoca la “sindrome del bambino blu”, una malattia che rende le loro labbra, viso, pelle bluastri, e il sangue colore del cioccolato. Tra i più piccoli sono in aumento anche i casi gastroenterite, insufficienza renale e cancro alla tiroide. Il 97% dell’acqua nella Striscia non è potabile e il rischio che scoppi di un’epidemia ...

Maltempo - “basta alberi killer” : chiesto al Governo un decreto Che obblighi i Comuni ad avviare la VTA - ecco cos’è : Basta morti, basta alberi killer. Serve subito un decreto legge che obblighi tutti i Comuni d’Italia ad avviare la “VTA” (Visual Tree Assessment) e a stilare un censimento degli alberi “Gis” con relativa analisi della staticità. E’ la proposta che Assoimpredia (Associazione Nazionale Imprese di difesa e tutela ambientale) lancia al Governo nazionale, e in particolare al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dell’Agricoltura, dopo il Maltempo ...

Alberto Angela : ‘Si possono fare scoperte anChe da spettatori. Ecco cos’è per me la creatività’ : Reduce dalle fatiche di Ulisse e dalla riuscitissima impresa di rendere la cultura protagonista di prim’ordine nella fascia di prime time il sabato sera su Rai 1, Alberto Angela potrà ora senz’altro godere dei sorprendenti risultati ottenuti nelle scorse settimane dalle sue trasmissioni, nonché di una buona dose – lo speriamo per lui e per la troupe di collaboratori – di meritato riposo. Le richieste di un ritorno ...

Epatite fulminante : cos’è e i sintomi della malattia Che ha colpito Sara Anzanello : Epatite fulminante: è questa la malattia, terribile e letale, che ha colpito Sara Anzanello, spezzando, a soli 38 anni, la vita della campionessa di volley. Erano cinque anni che la sportiva combatteva contro la patologia contratta in Azerbaigian dividendosi fra gli ospedali e il campo di pallavolo, dove era tornata, coraggiosamente, dopo un trapianto di fegato. L’Epatite fulminante però non le ha lasciato scampo e Sara Anzanello alla fine ...

Il delirio di Beppe Grillo sull’autismo : ecco Che cos’è la sindrome di Asperger derisa dal comico genovese - fondatore del Movimento 5 Stelle : I poteri del Capo dello Stato, le agenzie di rating, il Partito Democratico: la pseudo comicità di Beppe Grillo, della quale c’è chi ride ma soprattutto c’è chi piange, non ha risparmiato nessuno, nemmeno chi soffre di autismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento alla kermesse tenutasi nel weekend a Roma, ha tirato in ballo anche le persone affette da autismo e in particolare dalla sindrome di Asperger, ...

5G - cos’è e perché cambierà il modo di usare lo smartphone : Nel 2020 il nostro modo di connetterci e di utilizzare lo smartphone potrebbe cambiare in maniera drastica. Entro quella data dovrebbe essere tutto pronto per il lancio del 5G, il nuovo standard di comunicazione mobile che punta a dare il via ad una vera e propria rivoluzione, consentendo velocità e connessioni multiple fino ad ora impensabili. Se fino ad oggi il 4G ci ha consentito di avere soprattutto più velocità per smartphone e tablet, il ...

Cyberbullismo - Che cos’è e come rovina la vita ai ragazzi : Che cos’è il Cyberbullismo? Cosa lo distingue dal “vecchio” bullismo che si subisce offline? La risposta a queste e molte altre domande nel libro Cyberbullismo (96 pagine, 12 euro) scritto dal giornalista e collaboratore di GQ Simone Cosimi e dallo psicoanalista e psicoterapeuta Alberto Rossetti, pubblicato da Città Nuova e in uscita dal 27 settembre. I due avevano già pubblicato lo scorso anno “Nasci, cresci e posta“. Il ...

Rogo - l’Arpa : nessun picco di diossina - solo valori alterati Cos’è e perché è pericolosa : Il punto sull’incendio del deposito di via Chiasserini. L’assessore regionale Cattaneo: «Generata una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. nessun pericolo per la salute pubblica». Vigili del fuoco ancora al lavoro

Tè Pu-Erh - cos’è e perché protegge dall’influenza : Il Pu-Erh è una varietà di tè poco conosciuta, ma con moltissime proprietà, in grado di proteggerci dall’influenza e di aiutarci a perdere i chili di troppo. Deve il suo nome (che si pronuncia anche Pu ‘Er) alla regione della Cina in cui viene coltivato. Ha un sapore deciso, che ricorda quello dell’humus, con un retrogusto dolce e avvolgente. A differenza del Rooibos è un vero e proprio tè e viene estratto da una varietà della ...

Incendio a Milano e pericolo diossina. Ecco Che cos’è : Ben 16mila metri cubi di materiale carbonizzato. È questo finora il bilancio dei rifiuti bruciati nell’Incendio di un capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca (quartiere della zona Nord di Milano), cominciato nella sera del 14 ottobre e non ancora terminato. Più precisamente, i vigili del fuoco e Protezione civile stanno provando a spegnere le fiamme, che ancora continuano a bruciare generando una nube nera irrespirabile che si sta ...

Dieta - pasta di legumi : cos’è e perché funziona : Siete a Dieta, ma non riuscite a rinunciare alla pasta? Allora provate quella di legumi, perfetta per dimagrire con gusto. La forma è quella delle penne rigate, degli spaghetti oppure dei rigatoni, ma il sapore e i valori nutrizionali, sono molto diversi. La pasta di legumi viene preparata con farine ottenute dalla macinazione di lenticchie rosse, gialle o verdi, ceci, piselli, fagioli rossi oppure neri. Hanno un sapore più o meno intenso a ...

Ecco Che cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Alec Baldwin : “L’ho presa da una zecca - ero convinto di morire” : La malattia di Lyme, chiamata anche borreliosi, è una malattia di origine batterica considerata dal New York Times “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente (negli Stati Uniti) dopo l’AIDS“. Negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Asia, Europa e Sud America. In Europa la malattia è comune in Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia. In Italia è presente soprattutto nel Carso, in Trentino e in ...

Cos’è il decluttering? I segreti di una vera e propria filosofia di vita Che ti farà stare subito meglio : Vivi in un’abitazione dove gli oggetti hanno preso il sopravvento? Oppure cerchi disperatamente spazio nel tuo armadio per inserire i tre vestiti e le due gonne della nuova collezione autunno/inverno, ma non trovi i centimetri di cui avresti bisogno? Forse ti trovi di fronte a una situazione che in realtà accomuna molte di noi: tanti abiti, accessori, oggetti vari che potenzialmente potrebbero servire (non si può mai sapere, magari arriva ...

Cos’è e perché è meglio installare Kodi MOD? : Kodi Mod è una versione di Kodi che integra tutti gli addons migliori Italiani e stranieri da installare in un colpo solo Cos’è e perché è meglio installare Kodi MOD? Kodi, il fantastico Media Center multi piattaforma che tramite l’installazione degli addons permette di aggiungere funzioni infinite a quelle di base già presenti. Esistono decine e […]