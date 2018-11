C' è una Grotta d' Oro | ed è nel cuore di Gaeta

Manchester United - ospitati i ragazzini thailandesi rimasti bloccati in una grotta : Il Wild Boars FC è la squadra thailandese rimasta intrappolata in una grotta per più di due settimane. Successivamente al loro salvataggio, il Manchester United aveva brindato proponendosi anche per ospitare all’Old Trafford i ragazzini della squadra, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Questo il tweet pubblicato ai tempi: “Ci piacerebbe dare il benvenuto alla squadra del Wild Boars Football Club e ai suoi soccorritori ...